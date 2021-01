30-åringen er Norge ukjente India-proff

Kristian Fardal Opseth (30) gjør som John Arne Riise. Han har valgt et fotballeventyr i den indiske Superligaen.

Fardal Opseth skrev under en ettårskontrakt med den indiske klubben Bengaluru i oktober. Han er den andre norske spilleren til å spille i den indiske toppdivisjonen. Den tidligere landslagsspilleren John Arne Riise har to opphold bak seg i den indiske Superligaen, først i Dehli Dynamos og deretter i Chennaiyin.

Fardal Opseth ble toppscorer i 1. divisjon for Bodø/Glimt i 2017-sesongen. Da scoret sogningen 28 mål på 30 kamper. Suksessen gjorde at han ble hentet til tyrkiske Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Han ble ikke værende lenge i den tyrkiske klubben.

Det var ikke aktuelt å følge Erzurumspor ned fra toppdivisjonen, dermed ble det bare et halvt år for kaupingen i Tyrkia. Da gikk turen videre til A-League-klubben Adelaide United i Australia. Etter 24 kamper og seks mål for den australske toppklubben fortsatte 30-åringen fra Kaupanger karrieren i India.

Overgangen til Bengaluru gjør at Fardal Opseth har spilt på tre kontinenter i løpet av tre sesonger.

Indisk, Indian Super League. Kristian Fardal Opseth, som har en fortid i Førde, Sogndal og Bodø/Glimt, har startet fire av de første åtte kampene til Bengaluru denne sesongen, men verken sogningen eller den nye klubben hans har fått noen god start på sesongen.

Den norske angriperen har ennå ikke scoret for Bengaluru, og Goa-klubben ligger nede på femteplass før tirsdagens kamp mot Mumbai City. Gjestene, som har samme eiere som Manchester City, befinner seg på andreplass i den indiske toppdivisjonen, syv poeng foran Bengaluru.

Fardal Opseth og lagkameratene var ubeseiret på hjemmebane før de tapte 0-1 mot Jamshedpur i romjulen.

Mumbai City tapte serieåpningen mot NorthEast United i november, men nå står de med syv kamper på rad uten tap, hvorav seks av kampene er vunnet.

Jakter tabelltoppen

Mumbai City slo Kerala Blasters 2-0 lørdag. Dermed har de scoret 13 mål denne sesongen, og er det laget som har scoret flest mål i den indiske ligaen så langt. Mumbai City ligger bare ett poeng bak serielederen Mohun Bagan, og de vil med seier klatre til topps på tabellen.

Mumbai har også hentet inn forsterkninger fra den australske ligaen. De har lånt Adam le Fondre fra Sydney som scoret nest mest i A-League sist sesong. Nå har han scoret seks mål for Mumbai, og det gjør ham til spilleren som har scoret nest mest i den indiske ligaen. Briten er spilleren Bengaluru-forsvaret må passe på.

Bengaluru mangler Erik Paartalu, som er suspendert etter å ha fått sitt fjerde gule kort i forrige matchen, og Ashique Kuruniyan er langtidsskadd.

Mumbai har vunnet de tre siste kampene mot Bengaluru. Sist sesong vant de 2-0 hjemme og 3-2 borte. Tirsdag kan de overta tabelltoppen med uavgjort eller seier. Vi tror Fardal Opseths lag får problemer i denne kampen. 2,25 i odds på Mumbai-seier er ok.

