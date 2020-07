308 dager siden dette tallet ble trukket i Eurojackpot

Lurer du på hvilke Eurojackpot-tall du bør satse på i kveld? To tall har ennå ikke vært trukket ut i år.

Det er viktig å påpeke at hvilke tall som trillet ut av Eurojackpot-maskinen i Hensinki baserer seg på rene og skjære tilfeldigheter. Alle tall har like stor sjanse for å bli trukket ut.

Her kan du levere en kupong til fredagens trekning.

Hver eneste runde i Eurojackpot trekkes fem av 50 mulige tall. Har du disse fem tallene pluss to rette stjernetall kan du innkassere 108 millioner kroner fredag kveld.

Det er nemlig to tall som ikke har blitt trukket ut i 2020. Alle de andre 50 tallene har vært med på en eller flere rekker.

Tallene er 10 og 37

Forøvrig viser statistikken at kulene med nummer 37 og 48 er trukket ut færrest ganger siden oktober 2014. Begge tallene har kun dukket opp 21 ganger i løpet av de siste seks årene.

Statistikken viser at kulene 16, 20 og 35 har dukket opp flest ganger i vinnerrekken. De har alle trillet ut 38 ganger av Eurojackpot-maskinen. De har dermed bllitt trukket ut nesten dobbelt så mange ganger som 37 og 48.

Her kan du levere en kupong til fredagens trekning.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,4 mill. per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr