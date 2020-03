32 spillere vant over 10 000 på en tippekupong uten spilte kamper

Alle de 12 kampene på Tippekupongen lørdag 14. mars ble trukket.

Ingen av kampene som var satt opp på Tippekupongen lørdag 14. mars ble spilt grunet koronaviruset. Det medførte at alle de 12 kampene ble trukket.

Norsk Tippings datamaskin trakk blant annet favorittseier til Manchester City. Du kan se alle resultatene her.

Omsetningen på lørdagens tippekupong var på 2,3 millioner kroner. Det er omtrent halvparten av en vanlig omgang. 32 spillere fikk 12 rette på den heltrukne kupongen. De 32 vant 10 980 kroner hver.

Alle kampene på Tippekupongen søndag vil også trekkes.

Reglene for Norsk Tipping om trukkede kamper er som følger:

I tilfeller der kamp avgjøres ved trekning foretar Norsk Tipping trekning av kamputfall (erstatningsresultater) ved pause og full tid, unntatt for tilfeller nevnt under bokstav e) ovenfor der trekning kun gjelder kamputfall ved full tid. De markeringer som er registrert i Norsk Tippings sentrale dataanlegg ved innleveringsfristens utløp, gjelder som grunnlag for trekning av kamputfall.

Det betyr at hvis du krysser av for folkerekken har du høyest sannsynlighet for å få riktig.

