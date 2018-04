Multimillionær la på da Telefonen fra Hamar ringte

Dette er historiens tredje største millionpremie fra Norsk Tipping, og den nest største utbetalingen i Vikinglotto.



Den største premien er Eurojackpot i august 2017 på hele 441,3 millioner kroner, og den nest største utbetalingen noensinne er 341,3 millioner kroner i Vikinglotto i november 2017.

Avbrøt oppringningen

Den ferske multimillionæren ble ringt flere ganger onsdag kveld.

- Ikke nok med at Storhamar tok Bøtta i ishockeyfinalen rett nedi gata her i kveld. Nå er spenningen til å ta og føle på også her på Norsk Tipping. Selv om vi etter flere store premier siste året har begynt å bli vant til slike kvelder, er det likevel veldig spesielt å formidle en så hyggelig og overraskende beskjed, sier vinneransvarlig i Norsk Tipping, Ingrid Roterud Mathisen.

På det siste ringeforsøket avbrøt vedkommende telefonoppringningen.

Ønsker å gratulere

- Det kan være mange årsaker til at vinneren ikke tok telefonen. Kanskje passet det ikke å snakke med oss da vi ringte, eller at han ikke vet at det var Norsk Tipping som ringte. Vi håper å komme i kontakt med ham torsdag for å få overbrakt gratulasjoner - og for å få satt mannen raskt i kontakt med vår økonomiske veileder, sier Roterud Mathisen.

Det hender det er vinnere Norsk Tipping ikke kommer i kontakt med. Da er det godt å vite at pengene kommer inn på vinnerens konto uansett.

P.S: I tillegg til den nybakte multimillionæren, fikk vi to andrepremievinnere onsdag, som vant 1.461.205 kroner hver. Den ene kommer fra Troms, den andre fra Oppland.

Tidenes 10 største premieutbetalinger hos Norsk Tipping:

Eurojackpot: 441,3 mill (18.08.2017)

VikingLotto: 341,3 mill (15.11.2017)

VikingLotto: 319,3 mill (11.04.2018)

VikingLotto: 216,1 mill (16.05.2013)

Eurojackpot:167,1 mill (23.03.2018)

VikingLotto: 127,6 mill (22.10.2014)

VikingLotto: 115,9 mill (19.12.2013)

VikingLotto: 106,6 mill (27.12.2013)

VikingLotto: 103 mill (20.12.2017)

Eurojackpot: 102,6 mill (06.05.2013)

(Vinnersannsynlighet 1. premie er ca. 1:98 mill., 2. premie ca. 1:14 mill)