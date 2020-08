36-årig stjerne skal skyte Örgryte til Allsvenskan

Brasilianske Ailton Almeida er tilbake i Örgryte. Han skal skyte klubben tilbake til toppen av svensk fotball, men da må de vinne mot Norrby i kveld.

Örgryte hentet i januar i fjor hjem lagets gamle storscorer Ailton Almeida. Brasilianeren skal hjelpe klubben til opprykk, men så langt har det bare blitt elleve mål på halvannen sesong (40 kamper). Göteborg-klubben trenger en Ailton i toppform for å ta seg tilbake til toppen av svensk fotball. Vi tror de tar et nytt steg mot Allsvenskan i kveld.

Norrby IF - Örgryte 2,25 - 3,05 - 2,65 B (spillestopp kl. 18.55)

Superettan. Norrby har kun vunnet én av de siste elleve kampene på nest øverste nivå i svensk fotball, og laget har kun vunnet én av de siste elleve kampene. Å spille på hjemmebane har ikke vært noen fordel for Borås-klubben. De slo GAIS 3-0 i den første kampen på Borås Arena 21. juni, men nå har de fem hjemmekamper på rad uten seier.

Klarer ikke holde på ledelsen

Norrby har hatt åtte dagers pause, og har i løpet av denne tiden forsterket troppen med Adil Titi (fra Göteborg) og Samuel Persson (fra Dalkurd). Samuel måtte avbryte treningen søndag på grunn av en skade, og han spiller ifølge trener Mark Lind ikke mot Örgryte. Adil derimot er med i kamptroppen.

Norrby har tatt ledelsen i fire av de fem siste kampene, men ikke klart å vinne noen av kampene. De kan få problemer mot et Örgryte-lag som endelig har begynt å sanke poeng.

Etter en intensiv periode har Örgryte nå fått en uke uten kamper. Den hvilen trengte de, for det var mange trøtte bein i Göteborg-derbyet mot GAIS, og bare en svært god Fredrik Andersson i mål gjorde at kampen endte 0-0. Örgryte fikk en forferdelig start på sesongen. De tapte fem av de siste syv kampene, men nå er de ubeseiret i de syv siste. Laget har klatret opp til niendeplass på tabellen med 19 poeng, og de har syv poeng opp til Akropolis som innehar opprykkskvalikplassen.

Her er Ailton Almeida (t.v.) i FC København-drakt. Han vant tre ligagull og ett cupgull i løpet av tiden i Danmark. Foto: Tariq Mikkel Khan (AP)

Örgryte trenger å få i gang den gamle storscoreren Aílton Almeida om de har tenkt å blande seg inn i opprykkskampen. 36-åringen fra er tilbake i Göteborg for å forsøke å skyte klubben opp igjen til Allsvenskan. Han er toppscorer i Örgryte med fire mål på tolv kamper, men han har kun scoret ett mål på de seks siste matchen .

Brasiliansk stjernespiller

Brassen ble hentet til Göteborg på begynnelsen av 2000-tallet. Fra moderklubben Atlético Mineiro hjemme i Brasil dro han til Sverige og Örgryte som ble et springbrett for ham videre ut i Europa. Han spilte 63 kamper og scoret 26 mål for Örgryte i sesongene 2004-2006. Deretter dro han videre til Danmark og FCK. Etter tre ligatitler og ett cupgull gikk veien videre til APOEL på Kypros, hvor han var med å spille kvartfinale i Champions League. Etter tre sesonger i russiske Terek Groznyj noen sesonger i Midtøsten. I fjor var han tilbake i Örgryte, 13 år etter at han dro fra klubben.

Örgryte har en lang skadeliste. Bubacarr Jobe, Daniel Paulson (fotskada), Oliver Stanisic, Arvid Sigurdsson, Samuel Ohlsson, Calle Wede er alle utilgjengelig til mandagens kamp mot Norrby.

Den positive nyheten er at både Hannes Sahlin og Kevin Fransson er friskmeldt til kampen i Borås.

Norrby er det dårligste hjemmelaget på nest øverste nivå i svensk fotball. Borås-klubben har kun tatt seks av 18 mulige poeng på hjemmebane så langt denne sesongen.ôrgryte viser glimrende form. Vi tror gjestene får med seg alle tre poengfene i denne kampen. Oddsen på Örgryte-seier er 2,65. Det er ok.

