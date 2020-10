384 dager siden sist Fredrikstad tapte på bortebane

Fredrikstad er det eneste av de 28 lagene i PostNord-ligaen som ikke har tapt på bortebane denne sesongen. Vi tror ikke de taper lørdag heller.

På bortebane har ikke Fredrikstad tapt siden 15. september i 2019. Da gikk de på et kjedelig 1-2-tap mot Arendal. Det er over ett år siden. Vi tror ikke de taper lørdagens kamp heller. Se alle kampene fra PostNord-ligaen fra kl. 15.00.

Brattvåg - Fredrikstad 5,00 - 3,80 - 1,50 B (spilestopp kl. 14.55)

Klikk her for å levere dette dobbelttipset



PostNord-ligaen, avdeling 1. Brattvåg har ikke tapt siden 15. september i fjor.

FFK har skaffet seg en stor luke i toppen og tok et nytt steg mot OBOS-ligaen etter forrige helgs 3-2-seier mot Tromsdalen. Med syv kamper igjen av sesongen har aristokratene elleve poengs ledelse.

Nå kan fotballfolket i plankebyen snart sprette sjampisen.

Vinner Fredrikstad tre av de syv siste kampene, har de 45 poeng. Det betyr i så fall at Kvik Halden eller Alta må vinne allle sine gjenstående kamper for å ende på 46 poeng.

Trykk her for å se kampen mellom Brattvåg - Fredrikstad direkte fra kl. 15.00

Det må med andre ord en fullstendig FFK-kollaps til for at opprykket ska ryke. FFK virker solide, men de har de har dårlige minner fra fjorårets besøk i Brattvåg.

FFK styrte kampen på Sunnmøre, men var ikke effektive nok foran mål. FFK vant sjansestatisikken 13-5, men tapte oppgjøret med 2-3.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00.

Fredrikstad får ingen enkel kamp lørdag. Brattvåg er ubeseiret på hjemmebane siden september i fjor. De står med seks seire og tre uavgjorte. Målforskjellen er 28-11. Men vi tror laget fra plankebyen ødelegger statistikken til vertene, og påfører sunnmøringene sitt første bortetap.

Vi tror Fredrikstad stimer videre mot OBOS-ligaen og tar sesongens 13. triumf på rad lørdag. Oddsen er 1,50. Det er ok. Se kampen direkte fra kl. 15.00

Vard - Levanger 1,62 - 4,25 - 3,45 H (spillestopp kl. 14.55)

Klikk her for å levere dette dobbelttipset

PostNord-ligaen avdeling 2. Klart for siste runde før sluttspillet starter kommende helg der de sju beste deltar, mens sesongen er over (uten nedrykk) for de sju nederst plasserte.

Mye å spille for hos begge lag her.

Vard er nummer to med 25 poeng, to bak Bryne. Det ser ut som opprykkskampen kommer til å stå mellom disse to, selv om Egersund og delvis Asker også har meldt seg på litt i det siste.

Haugesunderne har 3-1-2 og 13-6 i målforskjell på hjemmebane.

Trykk her for å se kampen mellom Vard og Levanger direkte fra kl. 15.00



Levanger slo Sotra 2-1 hjemme onsdag i hengekampen hjemme og reiser til Haugesund lørdag som nummer åtte på tabellen med 17 poeng. Trønderne må vinne her samtidig som Arendal avgir poeng for å ende topp sju.

Lørdag er det ca. 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00.



En tøff oppgave for Levanger, men helt umulig er det ikke. Laget trenger derimot hjelp fra Bærum som ikke har noe å spille for. Borteformen gir ikke grunn til å stole på trønderne. De tar kun tatt ett poeng på de tre siste bortekampene I forrige bortematch tapte de 2-4 mot et annnet topplag, Bryne. Vi tror også at de taper i Haugesund. Se kampen direkte fra kl. 15.00

Lørdagens dobbelttips er Fredrikstad + Vard Haugesund. Denne dobbelen gir 2,43 i odds. Spillestopp er klokken 1455.