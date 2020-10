393 minutter uten scoring i Premier League. I dag slår superspissen tilbake

Pierre-Emerick Aubameyang (31) har ikke scoret i Premier League siden seieåpningen 12. september, men han har gode minner fra møtene med Leicester på Emirates.

På de fem første Premier League-kampene Aubameyang kun scoret ett mål, men enda mer bekymringsfullt er det at han bare har seks skudd på mål.

Siden angriperen fra Gabon har scoret 73 mål på 117 kamper for Arsenal har måltørken hans blitt et tema i engelske aviser.

- Det forventes at han skal score i hver kamp. Slik er det for store stjerner, sier Mikel Arteta til the Guardian.

- Folk vil forvente det av ham i fremtiden. Det er noe han må takle, og vi skal støtte i de periodene det går trått.

Sist Arsenal-spissen scoret var etter 57 minutter i serieåpningen mot Fulham på Craven Cottage. Det er 43 dager siden.

Vi tror 31-åringen kommer på scoringslisten i søndagens kamp på Emirates. For Pierre-Emerick Aubameyang har en god statistikk mot Leicester. Etter at han kom til Nord-London fra Borussia Dortmund i januar 2018 har han scoret fire mål på fem kamper mot the Foxes. Han har scoret i begge hjemmekampene til Arsenal mot Leicester i denne perioden.

Matchvinner i Europa League

Arteta valgte å starte med Pierre-Emerick Aubameyang, Hector Bellerin, Kieran Tierney, Ashely Maitland-Niles og Granit Xhaka på benken i Europa League-kampen mot Rapid Wien torsdag. Etter 61 minutter - på stillingen 1-1 - byttet Arsenal-manageren inn Bellerin og Aubameyang, og de brukte bare 13 minutter på å avgjøre kampen.

Aubameyang scoret og ble matchvinner, og den målgivende pasningen kom fra Bellerin.

Søndag kveld er superspissen fra Gabon tilbake i startelleeren hos Arsenal, og vi tror han det løsner for ham foran mål.

31-åringen har vært et mareritt for Leicester, særlig på Emirates hvor han har scoret tre mål på to kamper mot dem. Vi tror Aubameyang lager problemer for dem igjen i kveld. 1,95 i odds på at han scorer er greit. Spillestopp er klokken 20.10.

