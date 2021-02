400 millioners-tenåringen kan debutere for United mot Sociedad

Manchester United kan slippe til Amad Diallo i torsdagens Europa league-match mot Real Sociedad.

Europa League er nok ikke stedet Manchester United helst kunne tenkt seg å spille i siste halvdel av sesongen, men etter Champions League-exiten må de gjøre det beste ut av situasjonen.

Å ta seg til finalen i Gdansk og avslutte en fire år lang trofétørke på Old Trafford burde være et opplagt mål for Ole Gunnar Solskjær, men nordmannen kan også bruke turneringen til å matche noen av klubbens unge talenter.

Allerede i 16.-delsfinalen mot Real Sociedad torsdag kan Ole Gunnar Solskjær komme til å gi flere av ungguttene sjansen.

Fredag er det ca 215 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.

Amad Diallo, som ble hentet fra Atalanta for over 400 millioner kroner, har herjet for U23-laget til Manchester United etter overgangen fra den italienske klubben. Torsdag kan han debuterte på seniorlaget til De røde djevlene i Europa League.

I likhet med i Champions League kan også lagene i Europa League ha tolv innbyttere, og det virker å være en perfekt mulighet for Old Trafford-klubben til å la noen av akademi-spillerne få erfaring på den internasjonale scenen.

Shola Shoretire og Hannibal Mejbri har begge begynt å trene med seniorlaget til Ole Gunnar Solskjær denne måneden. Fra før trener 18 år gamle Amad med seniorene. Tenåringen fra Elfenbenskysten ble hentet fra Serie A-klubben Atalanta for svimlende 400 millioner kroner i januar, og han har allerede vist på U23-nivå at han har kvaliteter som er helt ekstreme.

Solskjær tar med to stortalenter

Ole Gunnar Solskjær tok Amad med i troppen til FA-cupkampen mot West Ham nylig, men 18-åringen kom ikke på banen. I FA-cupen kunne Solskjær kun ta med ni innbyttere, men i Europa League kan han ta med tre til. Da skriver Manchester Evening News at Amad og Shoretire burde få en plass på benken. Mejbri er ikke med i Europa League-troppen til United.

17-åringen Shola Shoretire er sett på som et av de største offensive midtbanetalentene i Europa, ifølge talkSPORT. Han ble historisk i 2018 da han ble den yngste United-spilleren som noen sinne har spilt i UEFA Youth League. Da var han bare 14 år. Barcelona, Bayern Munchen, Juventus og PSG viste alle interesse for ham, men han valgte å skrive proffkontrakt med United i starten av februar.Flere britiske aviser blant andre the Mirror og Express tror han kan få sjansen torsdag.

United signerte franskmannen Hannibal Mejbri fra Monaco for 5 millioner pund for 18 måneder siden. Den summen kan stige til 10 millioner pund. Den offensive midtbanespilleren har levert flere sterke prestasjoner for U23-laget til klubben, og han banker på døren til seniorlaget.

Det gjør også spissen Joe Hugill. Han scoret fire mål for Uniteds U23-lag i 6-3-seieren mot Liverpool. 17-åringen er en spiller Solskjær følger nøye med på, ifølge the Sun.

Real Sociedad - Manchester United 3,10 - 3,45 - 2,15 U (spillestopp torsdag kl. 18.50)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Europa League, 16.-delsfinale. Kamp 1 av 2. Real Sociedad spiller hjemmekmapen på Allianz Stadium i Torino. Bakgrunnen for at kampen flyttes ut av Spania er at spanske myndigheter har innført innreiseforbud som følge av covid-19-pandemien.

Selv om Real Sociedad er et bra lag, er standarden på turneringen torsdag utvilsomt lavere enn den ville vært i Champions League. Det baskiske laget topper La Liga tidligere i sesongen, men nå har de falt ned til femteplass, og Manchester United skal være gode nok til å slå ut spanjolene over to kamper, særlig siden de ikke trenger å spille bortekampen i Spania.

Fredag er det ca 215 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.

United mangler sentrale spillere

Ole Gunnar Solskjær har allerede gjort det klart at han vil gjøre endringer på laget før Europa League-kampene, særlig i den første kampen.

- Vi må gjøre endringer når vi spiller torsdag og deretter søndag. Det er umulig under dagens omstendigheter å spille med de samme elleve i hver kamp. Det kunne vi bare gjort om vi spilte én kamp i uken, sa Solskjær.

Brandon Williams, Axel Tuanzebe og vidunderbarnet Amad er blant spillerne som kan få starte kampen i Torino.

United må klare seg uten Paul Pogba og Phil Jone. Begge er ute med skader.

Donny van de Beek og Edinson Cavani er heller ikke med til Italia, mens Scott McTominay og Anthony Martial er med i troppen, men begge er usikre om de kan spille.

Det var en stund usikkert om den spanske landslagsspilleren Mikel Oyarzabal ville rekke den første kampen mot United, men han var tilbake hos baskerne i helgen og spilte 79 minutter da Sociedad slo Getafe 1-0. Langtidsskadde Miguel Moya og Luca Sangalli rekker ikke torsdagens Europa League-kamp.

Den tidligere Manchester United-spilleren Adnan Januzaj er blant spillerne hos Sociedad. Spanjolene forsterkes også av at den tidligere Manchester City-spilleren David Silva er tilbake.

Sliter mot spanske lag

Real Sociedad har mistet hjemmebanefordelen i den første kampen, men de kan fortsatt lage trøbbel for Ole Gunnar Solskjærs lag som er blant favorittene til å vinne Europa League.

United klarte bare 1-1 mot West Brom i helgen, og det er et dårlig tegn for Solskjærs mannskap. De røde djevlene har kun vunnet to av de siste seks kampene, og én av dem kom etter ekstraomganger.

Real Sociedad på sin side har vist seg å være vanskelige å slå. På de ti siste kampene i alle turneringer, har de kun tapt én kamp etter 90 minutter. Spanjolene tapte kun én kamp i gruppespillet, mens United har slitt mot lag fra La Liga.

Manchester United står uten seier i de siste ni kampene mot spanske lag (0-3-6) siden 2017. Vi tror et redusert United-lag kan klare et uavgjort-resultatet i Torino. U gir 3,45 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset