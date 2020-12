46 nye Lotto-millionærer i Supertrekningen

Supertrekning er super. Punktum.

Supertrekning!

43 Lotto-kuponger ble trukket ut som en del av Supertrekningen. Hver kupong medførte en gevinst på 1 million kroner. Av de 43 var en av kupongene spilt av en andelsbank. Her deler spillerne på kupongen og gevinsten. Det betyr at 42 heldige ble Lotto-millionærer og Supertrekning-vinnere, i tillegg til andelsbanken som også ble trukket ut og vant i Supertrekningen.

For å kunne vinne millionen denne gangen trengte du ikke et eneste riktig tall. I Supertrekning trenger man kun å ha spilt siden forrige Supertrekning, som sist var 12.september. Disse vinnerne ble rett og slett bare trukket ut tilfeldig. Du trengte altså ikke å ha kjøpt Lotto denne respektive uka engang for å kunne vinne.



Det var dermed ikke så spennende om det ble noen storvinnere denne gangen, men det ble veldig gøy! Det kommer til å renne inn reaksjoner fra heldige vinnere, så her er det bare å følge med videre.

Ordinær trekning

Eller, hva er egentlig så ordinært med flerfoldige millioner? For det var nemlig fire stykker som vant 5 millioner kroner hver. De traff med andre ord på sine Lotto-tall for uken. Tallene som gjaldt var følgende:

Lotto-tallene: 6 - 10 - 16 - 26 - 27 - 29 - 33

Tilleggstallet: 18

Det kan hende at tallene på din Lotto-kupong stemmer med de over hvis du er en av følgende:

En kvinne fra Oslo

En kvinne fra Stor-Elvdal i Innlandet

En mann fra Hå i Rogaland

En kvinne fra Trondheim i Trøndelag.

Til sammen får vi da 46. Ja, 46 ferske Lotto-millionærer.

Saken oppdateres med vinnerreaksjoner, når Norsk Tipping har fått kontakt.

Hvis du er en mer jordnær type, kan vi melde om vanlig Lotto neste uke. Neste ukes pott anslås å være på rundt 14 millioner kroner.

(Vinnersannsynlighet for førstepremie i Lotto er 1:5,4 mill. pr. rekke. Vinnersjanse for ekstratrekningen med fem ekstra Lotto-millionærer er 1:antall innleverte rekker i hver aldersgruppe.)