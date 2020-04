50 mill. i premie sist - fredag kan du vinne 20 ganger mer

En mann fra Ringerike vant 50 millioner i andrepremie sist fredag. Førstepremiepotten, som er cirka 20 ganger større, står fortsatt urørt.

Lørdag våknet en mann fra Ringerike opp til en litt annerledes hverdag.

- Da jeg våkna lørdag morgen, lurte jeg på om jeg hadde drømt. Men så gikk jeg inn på nettet og sjekka, og der sto det det samme som du fortalte meg kvelden før. Helt utrolig, fortalte han til Norsk Tipping.

Kvelden før hadde mannen nemlig vunnet 50 873 335 kroner. Hadde han hatt også det andre stjernetallet korrekt, altså 5+2, ville premien blitt på cirka én milliard kroner.

Men det bekymret selvsagt ikke mannen i det hele tatt - han var overveldet av premien han vant.

Potten på 90 mill. euro består

Selv om det ikke akkurat var småpenger mannen fra Ringerike stakk av med, så er førstepremien på ca. 20 ganger mer. Potten står i premietaket på 90 millioner euro, tilsvarende rundt 990 millioner norske kroner.

Akkurat hvor stor potten ender opp i norske kroner, avgjøres av eurokursen på trekningsdagen.

Denne uken er det en fridag, slik at det er Norges Banks kurs torsdag 30. april som blir gjeldende. Dersom eurokursen blir på litt over 11 kroner vil potten omtrent ligge på en milliard kroner.

Flere andrepremievinnere

Nordmannen var ikke alene om å vinne andrepremien fredag. Han var en av seks spillere som vant.

Andrepremiepotten blir nemlig rikelig fylt på, dersom ingen vinner førstepremiepotten. Det overskytende beløpet fra førstepremiepotten blir nemlig overført til andrepremien.

Fredag 1. mai er andrepremiepotten på over 250 millioner kroner. Eurokursen avgjør det eksakte beløpet i norske kroner.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr