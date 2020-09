500-millioners-spissen kan debutere for Liverpool

Jürgen Klopp vi gi nykommerne og ungguttene sjansen i torsdagens ligacupmatch. Vi tror Liverpool-reservene feier over League One-laget torsdag.

Dette er første ligacupmøte mellom Lincoln og Liverpool siden februar 1961. Den kampen vant Bill Shanklys Liverpool 2-0. Vi tror Liverpool vinner igjen torsdag.

Lincoln City - Liverpool (Over/Under ant. mål fulltid 3.5) - Over 2,15 (spillestopp kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, ligacup. 3. runde. Liverpool møter Arsenal mandag, og de har et tett kampprogram i høst med Premier League og Champions League. Det gjør at manager Jürgen Klopp trolig bytter ut hele laget som startet da Liverpool slo Chelsea 2-0 på Stamford Bridge søndag. Klopp vil bruke ligacupen til å matche nykommerne og de unge spillerne.

Thiago fra start?

Sist sesong var det den 21 år gamle iren Caoimhín Kelleher som sto i mål i de tre ligacupkampene til Liverpool, men det er ventet at Adrian kommer til å stå i mål i torsdagens bortekamp mot Lincoln. Den spanske reservekeeperen hos Liverpool var solid i Alissons skadefravær sist sesong.

Joel Matip er ute med skade, og kameruneren bir antakeligvis erstattet av det nederlandske stoppertalentet Sepp van den Berg. Han vil trolig spille sammen med Joe Gomez eller Nat Phillips i midtforsvaret, mens Kostas Tsimikas går inn på venstrebacken og Neco Williams starter på venstrebacken.

Jordan Henderson fikk en smell i søndagens kamp mot Chelsea, og han spiller ikke ligacupkampen. Jürgen Klopp vil ikke risikere en nøkkelspiller i denne turneringen.

Med Alex Oxlade-Chamberlain på skadelisten vil Curtis Jones og James Milner starte på midtbanen, og de kan få med seg Thiago, som debuterte for Liverpool på Stamford Bridge i helgen. Han trenger mer tid til å bli vant med måten Liverpool spiller på.

Jota kan begynne nedbetalingen

Også en annen Anfield-nykommer kan få sjansen i ligacupen. Diogo Jota, som ble hentet til Merseyside fra Wolverhampton for over en halv milliard, kan få sin debut torsdag. En kamp mot et lag fra lavere divisjoner vil være en god mulighet for portugiseren å få et mål i debutkampen.

Jota vil med stor sannsynighet få med seg Takumi Minamino og Harvey Elliott på flankene.

Ligacupen er også en sjanse for spillere som er linket vekk fra Anfield til å bevise at de fortjener en sjanse. Blant andre Marko Grujic, Divock Origi, Rhian Brewster og Harry Wilson kommer i den kategorien.

Drømmestart for Lincoln

Etter to opprykk på de fire siste sesongene, har Lincoln slått seg til ro i League One. De er inne i sin andre strake sesong i League One. Sist sesong endte de nede på 16.-plass. Lincoln vant de tre første kampene, men deretter hadde de kun to seire på de 14 neste kampene. Også denne sesongen har laget fra Øst-Midlands startet bra De står med seier i de to første ligakampene, og de vant 5-0 mot Bradford City i den forrige runden i ligacupen.

Likevel kan vi vanskelig se for oss at Lincoln skal klare å sette kjepper i hjulene for dette Liverpool-laget. Denne gjengen vil vise at de fortjener mer spilletid for Liverpool både i Premier League og i Champions League. Det gjør at vi tror Lincoln får bank. Vi tror det scores fire mål eller mer i denne kampen. Spillet på over 3,5 mål gir 2,10 i odds. Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset