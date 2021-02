58 år siden sist Liverpool var i denne situasjonen

Liverpool står i fare for å tape tre hjemmekamper på rad for første gang siden 1963. Men vi tror ikke det skjer.

Anfield er den verste bortebanen for Manchester City. Det er ingen andre steder de har spilt flere bortekamper i Premier League uten å vinne.

Liverpool har ikke tapt mot Manchester City på Anfield siden mai 2003.

Liverpool har nemlig spilt 17 kamper i den engelske toppdivisjonen på Anfield uten å tape mot Manchester City. Fasiten viser tolv seire og fem uavgjorte.

Det eneste hjemmetapet til Liverpool mot City på de siste 29 kampene kom i mai 2003.

Som ikke det er nok. Pep Guardiola har ledet flere kamper på Anfield enn noe annet stadion uten å vinne. Han har tre tap og én uavgjort på fire kamper der. Vi tror heller ikke at han vinner søndagens kamp.

Engelsk, Premier League. Liverpool er uten seier på hjemmebane siden 16. desember, og de har gått på to pinlige hjemmetap mot henholdsvis Burnley (0-1) og Brighton (0-1).

Det er første gang siden 2012 at Liverpool har tapt to kamper på rad på Anfield i Premier League.

Liverpool er syv poeng bak City med én kamp mer spilt enn tittelrivalen. Det er mulig tittelkampen allerede er avgjort, men hvis Liverpool taper søndagens kamp er det definitivt over.

Ruben Dias har tette City-forsvaret

Manchester City slet defensivt sist sesong, men denne sesongen har tettet igjen bakover.

Ruben Dias har gjort Manchester City bedre i begge ender av banen etter at han kom til Etihad fra Benfica i sommer.

Dias har denne sesongen vært Manchester Citys svar på Virgil van Dijk, skrev The Telegraph. Det er umulig ikke å være enig. City har kun sluppet inn ett mål på de elleve ligakampene Ruben Dias og John Stones har startet sammen (11 seire og én uavgjort).

Det er dårlig nytt for Liverpool.

For det har ikke akkurat sprudlet av Liverpool offensivt på Anfield i det nye kalenderåret. Jurgen Klopps menn er det eneste Premier League-laget uten scoring på hjemmebane i 2021, og de har spilt 348 minutter, like under seks timer, uten å score på Anfield.

Jurgen Klopp hadde Sadio Mane, Alisson og Fabinho tilbake på treningsfeltet fredag, og det er håp om at alle tre er spilleklare til søndagens storkamp. Også den nysignerte midtstopperen Ozan Kabak er tilgjengelig, men han starter neppe kampen mot City.

City jakter rekord

Manchester City er på rekordjakt. De kan ta sin 14. seier på rad i alle turneringer. Skulle de vinne mot Liverpool, vil de tangere rekorden til Preston for et lag i den engelske toppdivisjonen. Den ble satt av Preston i 1892 og Arsenal klarte det samme i 1987.

Manchester City-manageren har ingen nye skader i troppen. City, som har vunnet de 13 siste kampene i ligaen og cupen, må fortsatt klare seg uten Sergio Aguero, Kevin de Bruyne og Nathan Ake.

Manchester Citys siste seier på Anfield kom i 2003, og siden den gang har de tapt 13 av de siste 19 kampene der i alle turneringer.

De er også uten seier i alle 14 ligakampene på Anfield når Liverpool har vært regjerende ligamestere, hvorav ti av kampene er tapt.

Søndag har City en god mulighet til å bryte den dårlige bortetrenden mot Liverpool, men det er Jurgen Klopps menn som trenger poengene mest. De vil ligge ti poeng bak Manchester City med tap i søndagens storkamp.

Dette er en kamp ingen av lagene vil tape. Manchester City vil helst sikkert være tilfreds med ett poeng her. Det lukter U på Anfield. Oddsen på uavgjort er 3,55.

