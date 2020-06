6628 Lotto-millionærer i Norge

Siden 1986 har 6628 Lotto-spillere fått tittelen millionær.

De fleste har drømt om det, og for noen heldige har drømmen faktisk gått i oppfyllelse. Siden starten i 1986 har 6628 Lotto-spillere fått inn millionbeløp på konto etter å ha spilt Lotto.

I snitt fire trekninger i året uten Lotto-millionær

Det er sjelden det ikke trekkes ut en Lotto-millionær lørdag kveld. I gjennomsnitt skjer det fire ganger i året. Forrige gang det skjedde var i februar.

Lørdag den 6. juni skjedde det igjen. Ingen spiller hadde syv rette for andre gang i 2020. Pengene forsvinner ikke av den grunn, de blir nemlig med i neste trekning.

Lørdag 13. juni er det duket for Gulltrekning i Lotto med ca. 30 millioner kroner i potten.

Cirka tre Lotto-millionærer hver lørdag

Statistisk sett er det i snitt tre Lotto-spillere som blir Lotto-millionærer hver lørdag.

Fire lørdager i året trekkes det ut ekstra mange Lotto-millionærer samme kveld i Supertrekninger.

Siden den første Supertrekningen i 2012 har 879 spillere blitt Lotto-millionærer i disse tilleggstrekningene.

Vinnersannsynlighet Supertrekning

Supertrekning i Lotto gjennomføres fire ganger i året. Dette er et tilleggsspill du automatisk er med på når du leverer dine ordinære Lotto-rekker. Her trekkes det ut flere tilfeldige vinnere av 1 million kroner. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som har spilt Lotto siden forrige Supertrekning. Alle Lotto-rekker innlevert mellom to Supertrekninger er med i trekningen. Hver rekke spilt omgjøres til en deltagelse (lodd) i trekningen.

Vinnersannsynlighet i Supertrekning er ca. 1:5,5 millioner per deltagende rekke. Forklaring: Hver uke overføres 7,35 prosent av premiepotten i Lotto til neste Supertrekning-pott, eller på mikronivå: 18,375 øre per rekke. Hvis potten eksempelvis er på 35 millioner kroner, betyr det at cirka 190 millioner rekker er innlevert, har bidratt til potten og er med i trekningen. 190 millioner delt på 35, gir ca. 1:5,5 mill. per rekke i vinnersannsynlighet. Med andre ord vil vinnersannsynligheten være fast, mens antall millionvinnere vil variere ut fra antall innleverte rekker. Jo flere innleverte rekker mellom hver Supertrekning, jo flere millionvinnere trekkes ut.

Antall vinnere i Supertrekning i 2019 (1 million kroner hver) var 150. I tillegg vant 5 andelsbanker (1 andelslag består av 10 personer hver - som hver seg vinner 100 000 kroner).

Vinnersannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 millioner per rekke.