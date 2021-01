887 dager siden sist United opplevde dette

Manchester United har ikke tapt på bortebane i Premier League denne sesongen. Vi tror de vinner mot Burnley og klatret til topps på tabellen for første gang på to år, fem måneder og tre dager.

Sist Manchester United toppet Premier League-tabellen var fredag 10. august 2018.

Fredag er det ca. 925 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Luke Shaw og Paul Pogba scoret målene da De røde djevlene slo Leicester 2-1 i serieåpningen på Old Trafford i august 2018, og de har ikke klart å komme tilbake dit siden den gang.

Burnley - Manchester Utd (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,00 (spillestopp tirsdag kl. 21.10)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Premier League. Burnley vant 1-0 mot bunnlaget Sheffield United i forrige hjemmekamp - for to uker siden. Det var Lancashire-lagets fjerde hjemmekamp på rad uten tap. De kan nå vinne tre ligakamper på rad på Turf Moor for første gang siden januar 2017.

Det pussige er at the Clarets har bedre resultater borte enn hjemme mot Manchester United. Så sent som i januar i fjor vant de 2-0 mot United på Old Trafford, og de har ikke tapt der siden 2015.

Men Burnley har hatt store problemer mot Manchester United på Turf Moor.

53 år uten hjemmeseier

De har ikke vunnet hjemme mot United siden september 1968, og de står med tap i de fire siste kampene mot De røde djevlene hjemme i Lancashire.

Fredag er det ca. 925 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Det som kanskje er aller mest bekymringsfullt er at Burnley kun har scoret ett mål på de ti siste kampene mot Manchester United på Turf Moor. The Clarets har kun scoret ni ligamål denne sesongen, kun tabelljumbo Sheffield United har scoret færre.

Manchester United har funnet formen. De står uten tap i de ti siste kampene, og laget kan ta over tabelltoppen i Premier League tirsdag kveld med seier mot Burnley.

Og det er god grunn til å tro at de skal klare det.

Uthvilte stjernespillere

Ole Gunnar Solskjærs menn er nemlig det eneste ubeseirede laget på bortebane i Premier League denne sesongen. Før tirsdagens kamp på Turf Moor står Manchester United med seks seire og én uavgjort på de syv første bortekampene.

De røde djevlene har faktisk ikke tapt på de 14 siste ligakampene på utebane.

Solskjær hvilte en rekke spillere i helgens FA-cupoppgjør mot Watford, men både Bruno Fernandes, Marcus Rashford og fred er tilbake i startelleveren tirsdag. Det er sannsynligvis også Edison Cavani som har vært suspendert i tre kamper.

Fredag er det ca. 925 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Paul Pogba, Luke Shaw og Victor Lindelöf er alle tre skadet og rekker trolig ikke Manchester Uniteds bortekamp på Turf Moor, men Ole Gunnar Solskjær håper at trioen er tilbake mot Liverpool søndag.

Pogba, Shaw og Lindelöf spilte ikke FA-cupkampen mot Watford lørdag, og tirsdagens hengekamp mot Manchester United kommer for tidlig.

Tror du Manchester United vinner mot Burnley? Klikk her for å levere tips på kampen

Lindelöf har problemer med ryggen, Shaw har vært ute en måned denne sesongen med en strekkskade og Pogba var ute tre kamper i november på grunn av en ankelskade. Eric Bailly måtte gå av banen etter første omgang i helgen, men det er ventet at han er klar igjen til tirsdagens match.

I følge Manchester Evening News kan United komme til å stille med dette laget: De Gea, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles, McTominay, Fred, Fernandes, Martial, Rashford, Cavani.

Sliter mot topplagene

Burnley har bare vunnet én av de siste 25 hjemmekampene mot de etablerte topp seks-lagene. Fasiten viser 1-4-20. Nå møter de et United-lag som ligger på andreplass og er supermotivert. De klatrer nemlig til topps med seier i tirsdagens match.

59 millioner kroner i Vikinglotto-potten onsdag. Trykk her for å spille.

Burnley har kun vunnet kalenderårets første ligakamp én av de seks siste sesongene. Vi tror ikke de vinner tirsdagen heller. United har gått til pause med ledelse i tre av de fire siste bortekampene mot Burnley, og vi tror også at de klarer det tirsdag.

Vi går for at United leder både til pause og vinner etter 90 minutter. B/B-spillet gir 2,00 i odds. Det er greit nok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset