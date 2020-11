Adventskalenderen det er lov å skrape for tidlig

Kalenderen er tilbake. Du kan vinne opp til 1 million kroner med stor Flax Julekalender.

Flax Julekalendere er en norsk juleklassiker som gir den gode julestemningen og du kan bli millionær hvis du har skikkelig flaks.

Stor Flax julekalendere har èn million kroner i toppremie og fire toppremier, mens den lille Flax julekalenderen gir muligheten til å vinne 500 000 kroner i toppremie og har to toppremier.

Skrap Julekalenderen her.

Ett spill hver dag

Flax julekalendere inneholder 24 spill, et nytt spill hver dag fra 1. - 24. desember. Standardkalenderen koster femti kroner, mens den store Flax Julekalenderen koster 100 kroner.

Her kan man skrape Flax frem til julaften - eller skrape hele kalenderen i en fei - som et stort Flax-lodd. Spennende er det uansett, og man kan vinne opp til en million kroner.

Vinnersannsynlighet toppremier:

Flax julekalender 1: 500 000 - 2 toppremier

Stor Flax julekalender 1: 300 000 - 4 toppremier

De digitale Flax Julekalenderne har umiddelbar trekning og vinnersjansen er den samme hver gang det spilles og ingen øvre grense for antall førstepremier som kan vinnes.

Vinnersjanse Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersjanse.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersjansen for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersjansenfor toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersjansen for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersjansen er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)