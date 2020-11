Aleksander (28) feiret bursdag med å skrape fram 1 million

Det ble en bursdagsfeiring utenom det vanlige da Aleksander og samboeren skrapte seg frem til 1 million kroner på MillionFlax.

Aleksander Nordby fra Kristiansand fylte nylig 28 år, og skulle påfølgende lørdag ha en rolig feiring med samboeren. Lite visste de at kvelden skulle by på langt mer enn bare mat og hygge.

Slang med to MillionFlax på matbutikken

Samboerparet var på matbutikken og handlet inn til kvelden. Fremme i kassa kjøpte de med seg to MillionFlax-lodd - noe som skulle vise seg å sette en helt spesiell spiss på bursdagsfeiringen.

Vel hjemme sto Aleksander på kjøkkenet og ryddet etter maten mens samboeren slappet av i stua. Hun fant frem loddene og startet skrapingen. På det første loddet vant de 25 kroner. På lodd nummer to lurte millionen under overflaten.

- Jeg trodde hun tulla, sier Alexander ler den ferske millionvinneren.

- Jeg pleier ikke kjøpe Flax-lodd så ofte. Det blir litt sporadisk. Det er kanskje et halvt år siden sist. Jeg må si vi har hatt skikkelig flaks, humrer Aleksander.

Bryllup i 2021

2020 har vært et spesielt år, også for samboerparet, hvor planer har måttet endres.

- Vi skulle egentlig ha giftet oss i år. Bryllupet er blitt utsatt på ubestemt tid, og vi har måttet nedskalere litt på planene, men vi håper å få det til i 2021.

- Pengene vil vi bruke fornuftig på diverse lån. De kommer godt med nå da vi er i etableringsfasen, sier den fornøyde vinneren.

På spørsmål om han har klart å lande etter millionoverraskelsen, svarer 28-åringen:

- Det gikk nok ikke helt opp for meg før vi leverte inn loddet til kommisjonær i går, og fikk bekreftet at det var en millionpremie. Jeg er fortsatt litt i sjokk, avslutter han lattermildt.

Vinnerloddet ble kjøpt hos Kiwi Hånes i Kristiansand.

(Vinnersjanse toppremie MillionFlax: 1:600 000)

Vinnersjanse Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersjanser.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersjansen for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersjansen for toppremien på 1 million kroner 1:600 000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. Vinnersjansen for toppremier og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersjansen er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)