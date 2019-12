Aleksander Aamodt Kilde vinner Super G-rennet i Val Gardenia

Aamodt Kilde har dårligst vært nummer fem i Super G-rennet i Val Gardenia de fire siste sesongene. I dag skal han endelig ta steget til topps.

Det er en fantastisk sportshelg vi har foran oss med fulle serierunder i alle de store ligaene i Europa, finale i klubb-VM og masse deilig vintersport. Fredagens langoddsprogram byr på fotball fra Serie A, fra La Liga, fra engelsk Championship og ellers kamper fra tysk 2. bundesliga og serierunder i Ligue 2 og nederlandsk Eredivisie. Så er det verdenscup Super G for menn i Val Gardenia og det er verdenscup skiskyting sprint for kvinner i Annecy.

Super G menn Val Gardenia - Aleksander Aamodt Kilde vinner - 5,50 (spillestopp kl 11.40)

Det er italienske Val Gardernia som gjelder for de mannlige alpinistene denne helgen. Det er Super G fredag og utfor lørdag. De norske gutta vant ikke noen av fartsrennene i Lake Louise eller Beaver Creek og spesielt Kjetil Jansrud presterte litt under pari over there, mens Aleksander Aamodt Kilde tok en sterk 2. plass i Super G-rennet i Beaver Creek, mens han ble nummer seks i Super G-rennet i Lake Louise. Kjetil Jansrud kom på 8. plass i Lake Louise, mens han endte på 11. plass i Beaver Creek, og da snakker vi om Super G.

Det er avviklet en offisiel trening i Val Gardenia denne uken, det har vært i utfor. Raskest på den Kjetil Jansrud og nest raskest Aleksander Aamodt Kilde. Kilde har vist strålende takter i fartsrennene i Lake Louise/Beaver Creek og hatt grønne tall på flere av de tidlige plasseringene der. Men noen feil her og der har vist seg kostbare. Han har blitt to, tre, fire og fem i de fire siste verdenscuprennene i Super G i Val Gardenia og er altså alltid med i toppen i den italienske skimetropolen, men seieren mangler.

5,50 på at Aleksander Aamodt Kilde tar karrierens andre verdenscupseier i Super G, og endelig tar steget helt til topps i Val Gardenia er spennende odds og spilles.

