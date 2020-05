Alenevinner vant over 1 milliard på Eurojackpot

En heldig vinner tok hele førstepremiepotten i Eurojackpot.

6 11 12 21 41 og 1, 2

De tallene vil for evig stå som en påle i en persons liv. Det er vinnertallene fredag 1. mai, og de tilhører en vinner som alene tok hele potten på 90 millioner euro. Vinneren av premien er fra Tyskland.

Det vil si med siste eurokurs 1 006 560 000, eller litt over 1 milliard. Den nye milliardæren får følge av fire vinner som hver fikk 69 millioner kroner for andrepremien. Alle disse fire vinnerne var også tyske.

10 vinnere stakk av med tredjepremien på nesten 1,5 millioner kroner. Her var det 3 dansker, en finne, 2 tyskere, en nederlender og en slovener som vant.

Totalt vant 1 577 974 spillere på Eurojackpot fredag 1. mai.

Dette var den 424. trekningen i Eurojackpot, og det var den 12. uken man hadde ventet på at førstepremiepotten skulle gå. Grunnen til den høye norske summen er at den norske kronen nå er så lav, og da blir 90 millioner euro mer enn det normalt har vært.

Sist fredag vant en nordmann 50 millioner kroner i Eurojackpot.

PS! Neste fredag vil førstepremien i Eurojackpot være på rundt 112 millioner kroner.

1,1 millioner til Hønefoss

Hver fredag trekkes det også en norsk spiller som vinner den nasjonale premien. Den består av en million kroner, samt et reisegavekort på 100 000 kroner. Den første dagen i mai var det en kvinne fra Hønefoss som var heldig å vinne denne.

- Nei, du verden. Er det mulig? Dette var andre gang jeg spilte Eurojackpot. Jeg leverte en kupong fordi ville støtte ME-foreningen som er min grasrotmottaker, sier kvinnen når Norsk Tipping ringer.

Hun forteller at det trolig blir ny bil - i tillegg til en familietur til USA, når det er mulig å reise igjen etter corona-pandemien.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1.250.000 per rekke.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr