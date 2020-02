Alenevinner vant over 900 millioner kroner i Eurojackpot

Kveldens pott i Eurojackpot var tidenes største i lotteriets historie. En enslig kupong har alle tallene som skulle til for å utløse storpremien.

Rekordvinneren er fra det store utland. Nærmere bestemt Tyskland. Premiesummen er satt i euro og tyskeren vil altså få sin vante valuta direkte. Skulle du vinne derimot mottar du pengene i norske kroner. En norsk vinner ville fått 915 millioner kroner med denne ukens premiepott.

Spill Eurojackpot her!

Eurojackpot-tallene: 7 - 16 -22 - 36 - 44

Stjernetallene: 3 - 4

Nordmann ble også Eurojackpot-millionær

En mann på 25 år fra Oslo vant den nasjonale Eurojackpot-premien. Den er på en million kroner, pluss et reisegavekort på 100.000 kroner.

- Det er faktisk helt sjukt, nå lå jeg i sofaen og håpte at dere skulle ringe, sier den unge mannen som nettopp har fått vite at han har blitt millionær.

- Jeg ser på leiligheter om dagen, og har vært på visninger. Det kan hende jeg kommer til å se etter noe litt annet nå som egenkapitalen er en annen, sier han lattermildt.

- Nå gleder jeg meg til å ringe kjæresten for å fortelle dette her, sier han.

Mannen forteller at han er glad i å reise, og at han gleder seg spesielt til én ting.

- Jeg har tidligere blitt spandert på fine turer, så nå skal det gjengjeldes, sier han.

Gratulerer til alle vinnerne!

Eurojackpots største øyeblikk

Premien har bikket 900 millioner norske kroner før, men da var det mer enn en spiller som vant hovedpremien. Det gjør til at kveldens heldiggris får den største enkeltutbetalingen i Eurojackpots fartstid. Klikk her for å lese hva du kunne brukt denne ufattelige mengden penger til. Under ser du en liste over tidligere utbetalinger i trekningen.

Ny førstepremiepott

I og med at noen grabbet til seg alle de oppsparte premiepengene får potten et nytt utgangspunkt. Neste ukes pott blir på rundt 90 millioner kroner. Med litt mindre i potten blir det kanskje ikke like mange å konkurrere om pengene med.

Spill Eurojackpot her, lykke til!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)