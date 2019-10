Alex Fergusons sønn jakter opprykk til Championship

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Spania på Ullevaal er det soleklare høydepunktet på lørdagens langoddsprogram. Det er også syv andre EM-kvalikkamper på menyen. Ellers spilles det full serierunde i League One, League Two og i National League. Her hjemme er det kamper både i Toppserien for kvinner og i 2.- og 3. divisjon.

Peterborough - Lincoln H 1,75 (spillestopp kl 15.55)

Manager i Peterborough er sønnen til Manchester United sin legendariske manager Alex Ferguson, Darren Ferguson. Han startet trenerkarrieren i Peterborough i 2007. Han har også vært innom Preston North End og Doncaster, før han kom tilbake for en tredje periode hos The Posh i januar 2019. Nå har Ferguson skrevet under en avtale som binder ham til klubben fra til juni 2022. Ferguson skal prøve å lede laget til Championship igjen, og han er på riktig vei. Peterborough har vist glimrende form på hjemmebane så langt denne sesongen. De står med 3-1-1 og 15-7 i måforskjell. Bare Wycombe scorer mer enn dem foran egne fans.

The Posh har tatt 18 poeng på de elleve første kampene, og de er kun ett poeng bak Sunderland som ligger på playoffplass. Forrige helg rotet de vekk en 2-0-ledelse mot serieleder Wycombe, og kampen endte til slutt 3-3. Opprykkskvalifisering virker å være et realistisk må for klubben denne sesongen, spesielt hvis de fortsetter å imponerer hjemme på ABAX Stadium.

Nyopprykkede Lincoln City toppet tabellen etter en drømmestart på sesongen med tre seire på rad, men etter seks tap på de ni siste kampene har de falt ned til ellevteplass. De fikk en opptur sist helg, da de slo opprykksjagende Sunderland 2-0, men det var hjemme. På bortebane har Lincoln vært svake. De står med 1-1-4 og 7-10 i målforskjell.

Gjestene har sluppet inn det første målet i hele 83 prosent av bortekampene, og de har 1,67 baklengsmål i snitt så langt. Siden Peterborough har tre seire på rad hjemme, og har scoret tre mål i snitt på ABAX Stadium, føler jeg meg sikker på en ny seier her. Oddsen er 1,75. Det funker fint i en dobbel.

Bristol Rovers - Milton Keynes Dons H 1,85 (spillestopp kl 15.55)

MK Dons ligger på 17.-plass med tolv poeng, men de har tapt de fire siste kampene og er nå kun seks poeng foran AFC Wimbledon som er under nedrykksstreken. Plassen på tredje nivå i engelsk fotball kan fort være i fare, så presset er stort før lørdagens bortekamp mot Bristol Rovers.

Hjemmelaget ligger på åttendeplass, og etter fem kamper på rad uten tap har de en playoffplass innen rekkevidde. De har faktisk kun tapt én av de siste åtte kampene, så MK Dons får det ikke lett. Gjestene tapte hele 3-0 hjemme mot Burton forrige helg, og det var antakeligvis den svakeste kampen de har spilt så langt denne sesongen. The Dons kan fort være i nedrykksgjørmen før de aner ordet av det. De har en tricky match mot Coventry neste helg, og deretter venter et Rochdale-lag som kjemper for å overleve i divisjonen.

Bristol Rovers har vunnet tre av de fire siste kampene. I forrige serierunde tok de en imponerende 1-0-seier mot Rotherham som rykket ned fra Championship etter sist sesong. Det virker som de har funnet formen, og det er dårlig nytt for MK Dons. Gjestene har tapt tre av fire kamper på bortebane denne sesongen. De har sluppet inn syv mål på bare fire bortekamper, og de har tapt syv av elleve League One-kamper denne sesongen.

Bristol Rovers vant begge kampene sist disse to lagene spilte i samme divisjon i 2017-2018-sesongen, og de skal vinne greit her.

Lørdagens dobbelttips er Peterborough + Bristol Rovers. Denne kombinasjonn gir 3,24 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

