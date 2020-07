Andreplass gir 477 millioner kroner

Det er superpott i Eurojackpot, og du kan innta en virkelig super andreplass i Norge.

Å vinne topp-premien i Eurojackpot er noe mange drømmer om. For kun én måned siden stakk en nordmann av med drømmen, og med 485,1 millioner norske kroner.

Det er også den største premien som noen gang er delt ut i Norge. Fredag 24. juli er førstepremiepotten på rundt 477 millioner kroner, og skulle du være den som har flaks nok til å vinne den vil du innta det som må være en av de gjeveste andreplassene noensinne.

Her kan du levere Eurojackpot

Her er topplisten i Norge:

1. 485,1 mill. - Eurojackpot - 2020

2. 443,9 mill. - Eurojackpot - 2019

3. 441,3 mill. - Eurojackpot - 2017

4. 341,3 mill. - Vikinglotto - 2017

5. 319,3 mill. - Vikinglotto - 2018

En nordmann vant andrepremien på over 16 millioner kroner forrige fredag, men ingen spillere hadde 5 + 2 rette. Det betyr at førstepremiepotten øker til ca. 477 millioner kroner.

Husk at det også hver eneste fredag deles ut en garantert million til en nordmann som leverer Eurojackpot. Det er også en stor andrepremiepott på ca. 26 millioner kroner

Her kan du levere Eurojackpot

PS! Du kan skrape digitale Flax-lodd her

Vinnersannsynlighet Eurojackpot:

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1,4 mill. per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr