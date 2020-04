Ann-Kristin vant en halv million på PåskeFlax

- Jeg pleier vanligvis ikke å ha mangel på ord, men akkurat nå er jeg ganske tom, sier en glad og rørt vinner.

Det var på påskeaften Ann-Kristin Fraagat fra Skedsmokorset skrapte frem tre like beløp på PåskeFlax-loddet hun selv hadde kjøpt.

En påsketradisjon

- Vi har det som påsketradisjon i familien å kjøpe PåskeFlax istedenfor påskeegg, sier Ann-Kristin.

Ann-Kristin pleier som regel å kjøpe inn PåskeFlax til familien. I tur får familiemedlemmene velge ønsket lodd, og Ann-Kristin tar det loddet som er igjen. Når påskeaften kommer skraper de loddene sammen.

- Jeg var med mine nærmeste på påskeaften, og godt var det, for da jeg begynte å skrape mitt lodd forsto jeg ingenting. Jeg så det var noen like beløp, men det føltes uvirkelig. For meg sto det 50 000 kroner på loddet, men jeg var ikke sikker, sier hun, og forklarer videre at sønnen måtte hjelpe til med å se over, forklarer hun til Norsk Tipping.

Klikk her for å skrape Flax-lodd på nett.

Overså én null

Ann-Kristin ble deretter møtt med en enda større overraskelse. For etter å ha fått hjelp fra sønnen viste det seg at hun hadde oversett én null.

- Da visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde faktisk vunnet en halv million kroner og ikke 50 000 kroner som jeg først trodde, sier hun lattermild.

Påskeaften ble en feiring, men selv noen dager etter loddet ble skrapt har det enda ikke gått opp for vinneren.

- Kommisjonæren har gitt meg bekreftelse på kvittering, men det føles fortsatt uvirkelig. Jeg pleier vanligvis ikke å ha mangel på ord, men akkurat nå er jeg tom, sier en glad og rørt vinner.

Skal feire med familien

Ann-Kristin har allerede tenkt ut hva hun ønsker å bruke pengene på.

- Jeg ønsker å ta med alle barna mine, barnebarn og mann til varmere strøk, sier hun.

Dagens korona-situasjon setter preg på ønsket, men vinneren påpeker at hun gleder seg stort til dagen kommer og drømmen kan realiseres.

- Jeg tror det er noe vi trenger alle sammen, sier den glade vinneren.