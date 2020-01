Anthony Martial lurer City-forsvaret igjen

Anthony Martial har scoret i de to siste kampene han har start mot Manchester City. Vi tror han kommer på scoringslisten igjen i kveld.

Høydepunktet på tirsdagens langoddsprogram er utvilsomt byderbyet mellom Manchester United og Manchester City i semifinalen i ligacupen. Det spilles også én kamp i League One, to kamper fra National League og fem kamper i EFL Trophy-turneringen. På ishockeyfronten er masse som skjer denne tirsdagen.

Manchester United - Manchester City - Anthony Martial 3,00 (spillestopp kl. 2055)

Ligacupen, semifinale. Kamp 1 av 2. Manchester United har vært ustabile denne sesongen, men hjemme på Old Trafford har formen vært bra. Ole Gunnar Solskjærs menn er ubeseiret i de 13 siste hjemmekampene, hvorav åtte er vunnet. Men er et av få lag som trives på Old Trafford. Det viser iallfall resultatene. City har nemlig vunnet seks av de siste ni bortekampene mot United. Vi tror det blir en tett og jevn første kamp i semifinalen i ligacupen, og har lansert spill på uavgjort.

Kun fire av de siste 40 byderbyene i Manchester har endt uavgjort, og alle fire har endt 0-0. Vi tror ikke på en målløs kamp i Manchester Uniteds storstue denne gangen.

At United allerede har slått Manchester City på bortebane denne sesongen gir dem et lite psykologisk overtak. I den kampen scoret Marcus Rashford og Anthony Martial målene til De røde djevlene.

Martial spilte ikke lørdagens FA-cupoppgjør mot Wolverhampton på grunn av sykdom, men han er ventet å starte på topp i tirsdagens kamp mot Manchester City. Frankmannen har vært en pest og en plage for Manchester City-forsvaret. Martial har nemlig scoret i de to siste kampene han har startet mot byrivalen.

At United har scoret to mål eller mer i syv av de siste åtte kampene foran egne fans, lover også bra før byderbyet. Martial har scoret syv mål denne sesongen. Bare Marcus Rashford scorer mer enn ham i Manchester United. Det virker som den franske angriperen er i form. I den siste hjemmekampen mot Newcastle score han to ganger da Ole Gunnar Solskjærs gutter vant 4-1. Vi tror han kan slå til igjen på hjemmebane.

3,00 i odds på Anthony Martial-scoring tirsdag er spillbart.

