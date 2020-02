Antonio Conte jakter revansj mot Napoli

Antonio Conte tapte Coppa Italia-finalen mot Napoli som Juve-trener i 2012. I kveld kan han få revansj.

Det er et variert langoddsprogram denne onsdagen, hvor det største høydepunktet er er første oppgjør i Coppa Italia-semifinalen mellom Inter og Napoli på San Siro. I tillegg spilles de seks siste kampene midtukerunden i Championship og det er også full rulle i skotsk Premiership. Det er cupkamper i Spania, Frankrike, Nederland og Tyrkia. Ellers er det en del håndballkamper fra Rema 1000-ligaen for kvinner og menn, det er ishockey fra blant annet Finland, Tsjekkia og Tyskland. Natt til torsdag spilles det tre kamper i NHL.

Inter - Napoli H 1,90 (spillestopp kl 20.40)

Italiensk, Coppa Italia, semifinale. Kamp 1 av 2. Etter de første 45 minuttene av søndagens byderby mot AC Milan virket det som Antonio Contes tittelambisjoner skulle havarere på San Siro. De lå under 0-2, og det så dystert ut.

Men Inter leverte en mirakuløs snuoperasjon i andre omgang. Marcelo Brozovic reduserte til 1–2 fem minutter ut i den andre omgangen, og to minutter etterpå utlignet Matías Vecino til 2-2. Stefan de Vrij ga Inter ledelsen 20 minutter før full tid, før Romelu Lukaku stanget inn 4–2 på overtid. Det var belgierens 17. ligamål på 23 kamper.

Den imponerende andre omgangen vil antakeligvis gjøre at Inter er stinn av selvtillit før semifinalen i Coppa Italia.

Contes cupvendetta mot Napoli

Helgen var ikke like bra for gjestene fra Sør-Italia. De gikk på et overraskende 2-3-tap hjemme mot Lecce. Tapet betyr trøbbel for trener Gennaro Gattuso. Ryktene vil ha det til at han får sparken etter sesongen, men det er ikke lenge siden han ble hyllet som helten som kunne snu den negative trenden.

Med den formen som Napoli har vist i det siste, tror vi at Inter kan bli både ett og to nummer for store for søritalienerne. Inter slo Napoli 3-1 på bortebane i januar. Det var det tredje tapet til Napoli mot et av topp tre-lagene.

For Conte er denne kampen viktig. Han gikk glipp av en liga- og cup-dobbel på grunn av et tap mot Napoli i finalen i 2012. Nå kan han få revansj. Inter går for begge trofeene denne sesongen.

Superspissen tilbake etter karantere

Etter helgen 4-2-seier mot Milan har de vunnet tre kamper på rad, og de har vunnet to hjemmekamper på rad i Coppa Italia i 2020. Den store nyheten for Conte er at Lautaro Martinez er tilbake etter å ha sonet tre kampers karantene etter at han fikk direkte rødt kort mot Cagliari. Inter mangler trolig Stefano Sensi og Roberto Gagliardini, mens Daniele Padelli later til å vikariere i kaptein Samir Handanovic fravær.

Inter stiller sannsynligvis med denne startelleveren: Padelli; Godin, Ranocchia, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Young, Eriksen; Sanchez, Lukaku.

Gennaro Gattuso har en tilnærmet skadefri tropp. Både Kalidou Koulibaly og Nikola Maksimovic er tilbake. De eneste som nå er ute med skader er Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit og Amin Younes.

Trolig Napoli-lag: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Lobotka, Ruiz, Allan; Mertens, Insigne, Milik.

Antonio Conte har ambisjoner om å vinne både cupen og ligaen med Inter denne sesongen. Helgens comeback mot AC Milan viser med tydelighet hvilken kapasitet som finnes i Inter-laget. Conte har bredde i stallen til å ha et friskt og uthvilt lag også til returoppgjøret på San Paolo. Vi tror den gode formen til Inter fortsetter. 1,90 i odds på hjemmelaget er ok.

