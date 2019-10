Argentina kan skrelle i Tyskland

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Landslagspausen gjør at det er et tynt oddsprogram denne onsdagen. Det spilles én kamp i den danske cupen og én i National League. Høydepunktet for de fotballgale er privatlandskampen mellom Tyskland og Argentina. Det er også syv kamper fra Eliteserien i håndball for kvinner og menn. På hockeyfronten er det full serierunde på nest øverste nivå både i Norge og Sverige i tillegg er det et par NHL-kamper natt til torsdag. Det spilles også flere kamper i brasiliansk Serie A natt til torsdag.

Tyskland - Argentina B 4,10 (spillestopp kl 20.40)

To fotballgiganter som barker sammen i pivatlandskamp på Signal Idun Park i Dortmund. Begge lagene stiller med reservepregede mannskap. Joachim Löw har ikke tatt med forsvarsspillerne Nico Schulz og Antonio Rudiger, Toni Kroos og Julian Draxler på midten og spissen Mark Uth til denne privatlandskampen. Det betyr at den tyske landslagssjefen kommer til å gjøre en del endringer på laget som slo Nord-Irland sist. Leroy Sane spiller heller ikke onsdagens kamp. Manchester City-stjernen er fortsatt skadet.

Det har vært mye snakk om hvem som skal stå i mål hos tyskerne, Marc Andre ter Stegen eller Manuel Neuer. Det blir interessant å se om ter Stegen får sjansen mot Argentina, og i så fall om han overbeviser Löw om å gjøre ham til førstekeeper. På topp ligger det an til at Luca Waldschmidt får sin debut. Han har startet sesongen sterkt for Freiburg i Bundesliga, og det blir spennende å se hvordan han kan levere på landslaget.

Også den argentinske landslagssjefen Lionel Scaloni har utelatt flere av de største profilene til onsdagens privatlandskamp, blant andre keeper Andres Romero, midtbanespiller Angel Di Maria og spissene Lionel Messi. Sergio Aguero og Mauro Icardi. Argentina har vært avhengig av Messi offensivt, men det er nå håp om at Inter-spissen Lautaro Martinez ta opp arven på topp for søramerikanerne. Han har allerede scoret ni mål på 13 kamper for Argentina, og han har også vært god for Inter.

Også Paulo Dybala er tilbake på landslaget til denne kampen. Juventus-spilleren har vært litt opp og ned de siste sesongene, og han vil trolig bruke denne sjansen til å vise at han er en av verdens beste spillere, og at han er en spiller den argentinske landslagslagssjefen ikke kan overse.

Argentina har et ørlite overtak på Tyskland. De står med seks seire, tre uavgjorte og fem tap. Sist gang disse to lagene møttes til en privatlandskamp var tilbake i 2014. Den gangen vant Argentina 4-2. Søramerikanerne har faktisk vunnet de tre siste treningskampene mot Tyskland, og de er ubeseiret i de siste fire. Jeg tror det er flere argentinske spillere som vil bruke onsdagens kamp til å vise seg frem.

Tyskland på sin side stiller med et lag uten særlig mye erfaring på internasjonalt nivå. Joachim Löw er under press, selv om de leder gruppen sin i EM-kvaliken. Dette er en kamp han har mulighet til å eksperimentere. Argentina vil også bruke denne kampen til å teste nye spillere. De vant ikke Copa America, men spillerne hevdet at mesterskapet gjorde dem mer sammensveiset. Kanskje vi får se det i kveld.

Jeg tror et Argentina-lag uten de største stjernene kan bli et bedre lag. Alt vil ikke handle om enkeltspillere. Jeg synes det virker som de er kraftig undervurdert i denne kampen. Tyskland imponerer meg ikke om dagen, og det virker fortsatt som om Joachim Löw trenger tid på å finne de rette spillerne til Nye Tyskland. 4,10 i odds på Argentina er absolutt spillbart, slik jeg ser det.

