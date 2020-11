Argentina snubler, tross Messis friskmelding

Paraguay har vært en ekkel motstander for Argentina.

Messi & Co. har kun vunnet én av de siste fem kampene mot Paraguay. Gjestene har én seier og to uavgjorte mot Argentina på de tre siste kampene. Vi tror Argentina går på sitt første poengtap i VM-kvalifiseringen i natt.

Argentina - Paraguay 1,30 - 4,40 - 7,60 U (spillestopp fredag kl. 00.55)

VM-kvalifisering, Sør-Amerika. Lionel Messi startet på benken for Barcelona mot Real Betis i helgen, men kom inn i andre omgang og scoret to ganger. 33-åringen har trent for seg selv i starten av landslagssamlingen på grunn av en ankelskade, og det har vært spekulert i om Argentinas største stjerne måtte stå over VM-kvaifiseringskampene mot Paraguay og Peru.

Onsdag kunne argentinerne puste lettet ut. Da meldte landslagssjef Lionel Scaloni på en pressekonferanse, ifølge goal.com, at Messi er friskmeldt til nattens kamp mot Paraguay.

- Leo trente med oss som vanlig (onsdag). Han har hatt litt problemer med ankelen, men det hindrer ham ikke i å spille, så han er meldt spilleklar, sa Scaloni.

- Vi får se om noe endrer seg opp mot kampstart, men akkurat nå er han klar for kamp.

Skadeskutt Argentina-lag

Men Argentina har andre problemer. Fiorentina-spilleren Lucas Martinez Quarta kom først på onsdag, og det er usikkert om han blir kampklar på grunn av . Angel Di Maria er tilbake på landslaget for første gang siden fjorårets Copa America.

Argentina må klare seg uten Paulo Dybala og Sergio Aguero. Begge er ute. Det betyr sannsynligvis at Messi og Di Maria starter på topp.

På midtbanen har Scaloni også utfordringer. Marcos Acuna og Eduardo Salvio er begge skadet, og forsvarsspilleren Lucas Martinez Quarta kan måtte se kampen fra benken på La Bombonera Stadium fordi han kom så sent til samlingen. Lautaro Martinez har vært viktig for Argentina, men han er usikker til denne kampen på grunn av en skade. Han er neppe i startelleveren mot Paraguay. Ajax-midtstopper Nicolas Tagliafico er også usikker.

Argentina slet seg til 1-1 mot Paraguay sist lagene møttes Det var i Copa America i 2019. Den gangen gikk Paraguay opp i ledelsen, mens Messi utlignet på et straffespark.

Lionel Messi og Argentina har vunnet de to første VM-kvalikkampene. Foto: Juan Karita (AP)

Premier League-spiller på topp

Argentina vant de to første kvalifiseringskampene mot Ecuador og Bolivia i oktober. Begge kampene ble vunnet med ett måls margin. Paraguay er en tøffere motstander.

Newcastle-spilleren Miguel Almirón er kanskje den mest kjente spillerne hos Paraguay. Flertallet av Paraguay-spillerne holder til i søramerikanske klubber.

Paraguay har problemer på keeperplassen. Roberto Fernández er skadet, mens Gerardo Ortiz er i isolasjon på grunn av nærkontakt med en covid-19-smittet lagkamerat.

Paraguays landslagssjef Eduardo Berizzo, som er argentiner, vet hva som skal til for å slå hjemlandet. Paraguay må være kompakte defensivt, og angripe raskt og direkte om de skal utfordre Argentina. Vi tror de kan kare uavgjort i Buenos Aires i natt. Uavgjort-odden er 4,40. Det prøves.

Argentina - Paraguay (Over/Under ant. mål fulltid 2.5) - Under 2,15 (spillestopp fredag kl. 00.55)

Et defensivt robust Paraguay-lag har tatt fire av seks mulige poeng i VM-kvaliken Paraguay bygger taktikken sin rundt et velorganisert forsvarsspill, og det viser også staistikken. Det kan kun vært scoret over tre mål i én av de siste seks kampene til Paraguay. Statistikken til viser faktisk at det har vært scoret under 2,5 mål i hele ni av de siste elleve kampene til Paraguay.

Også det siste møtet mellom disse to lagene var en målfattig affære. De spilte 1-1 i Buenos Aires i juni i fjor.

Det har faktisk vært scoret under 2,5 mål i alle de tre siste kampene mellom Argentina og Paraguay. Vi tror på en ny kamp med få mål i den argentinske hovedstaden i natt. Kanskje 1-1? Oddsen på at det scores under 2,5 mål i kampen er 2,15.

