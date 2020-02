Arsenal er klink på midtukekupongen

Det er både Champions League, Europa League og Championship på midtukekupongen. Arsenal er normalt en klink vinner hjemme mot Olympiakos.

Ukens midtukekupong består av to åttedelsfinaler i Champions League, tre av returkampene i 16-delsfinalen i Europa League og sju kamper fra midtukerunden i Championship. Ni av kampene spilles onsdag kveld, de tre kampene fra Europa League spilles torsdag. Bonuspotten er på ca en million. Innleveringsfristen er onsdag kl 20.40.

1. Real Madrid - Manchester City

Den "store" kampen i åttedelsfinalene. Lagene møttes sist i semifinalen i Champions League sesongen 2015/16. Da endte det 0-0 på Etihad i den første kampen, mens Real Madrid vant hjemmereturen med 1-0.

Real Madrid vant Champions League tre sesonger på rad, før det endte med knall og fall allerede i åttedelsfinalen mot Ajax forrige sesong. Da vant Real Madrid 2-1 i den første kampen i Amsterdam, men ble kontret i senk i hjemmereturen og tapte 1-4. Har i likhet med Barcelona slitt med å nå gamle høyder i La Liga denne sesongen, men har likevel stukket av i toppen sammen med Barcelona. 0-1 tap borte for Levante i helgen, gjorde at laget mistet serieledelsen. Står med 53 poeng og har ti poeng ned til Atletico Madrid på 3. plass. Eden Hazard er ute med skade på ubestemt tid, det samme gjelder for Marco Asensio.

Manchester City er som kjent blitt utelukker fra Champions League de to neste sesongene og således er dette trolig siste mulighet til Pep Guardiola å vinne Champions League med Manchester City. Røk ut i kvartfinalen mot Tottenham forrige sesong på bortemålsregelen. Sesongen før ble det også exit i kvartfinalen, da mot Liverpool. I Premier League er det vanvittige 22 poeng opp til serieleder Liverpool. Raheem Sterling er friskmeldt, det samme gjelder for David Silva. Det betyr at Leroy Sane er eneste spiller på skadelisten for City.

Ingen enkel kamp å vurdere dette, men Manchester City bør unngå tap. UB.

2. Lyon - Juventus

Åttedelsfinale i Champions League, første kamp. Lyon er en gjenganger på dette nivået, men på de sju siste forsøkene i gruppespillet, har de røket ut allerede i åttedelsfinalen. Tok seg videre fra gruppespillet med et nødskrik til tross for kun åtte poeng. Har også skuffet i hjemlig Ligue 1 og ligger på 7. plass med 37 poeng og har hele 15 poeng opp til Marseille på 2. plass. Moderate 4-4-4 på hjemmebane. Viktige Memphis Depay er fortsatt ute med skade

Juventus med fem seire og en uavgjort i sitt gruppespill og leder også Serie A. Cristiano Ronaldo er i hysterisk form og har scoret mål i elleve seriekamper på rad. Røk ut i kvartfinalen forrige sesong etter 1-1 borte og 1-2 tap hjemme for Ajax. Røk også ut i kvartfinalen sesongen før, da mot Real Madrid. 1-4 tap mot Real Madrid i finalen i 2016/17-sesongen. Sami Khedira og Douglas Costa er ute. Viktige Giorgio Chiellini er endelig tilbake etter langt skadefravær.

Lyon og Juventus møttes forøvrig i gruppespillet i 2016/17-sesongen. Da vant Juventus 1-0 i Lyon. Det meste tyder på at Juventus vinner også onsdag kveld. B.

3. Espanyol- Wolverhampton

De tre neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra Europa League og de spilles torsdag. Her er det snakk om returkamper i 16-delsfinalen. Espanyol med et nærmest håpløst utgangspunkt etter 0-4 tap på Molineux forrige torsdag.Sliter stort i hjemlig La Liga denne sesongen og ligger helt sist etter 25 serierunder med kun 19 poeng. Således var det litt overraskende at Espanyol vant sin gruppe i gruppespillet. Elendige 1-4-7 hjemme i Barcelona i seriespillet.

Wolverhampton har gått via kvalik til gruppespill og deretter sluttspill og har hatt et tøft kampprogram denne sesongene. Men har levert meget solid og ligger på 8. plass i Premier League med 39 poeng, det er kun fem poeng opp til Chelsea på 4. plass. Førstkommende søndag venter en meget viktig bortekamp mot Tottenham i Premier League.

Håpløs oppgave for Espanyol dette og Wolverhampton skal ha full kontroll i returoppgjøret. UB.

4. Manchester United -Club Brügge

Manchester United med et flott utgangspunkt etter at det ble 1-1 i Brügge sist torsdag. Er oppe på 5. plass i Premier League etter søndagens 3-0 seier hjemme mot Watford. Det er også på hjemmebane United har levert klart best denne sesongen (7-5-2). Paul Pogba og Marcus Rashford mister helt sikkert kampen.

Club Brügge på 3. plass bak Paris Saint-Germain og Real Madrid i høstens gruppespill i Champions League og kom således inn i 16-delsfinalen som gruppetreer fra gruppespillet i Champions League. Holdt Real Madrid til 2-2 borte i gruppespillet og tapte kun 0-1 for PSG. Topper hjemlig belgisk serie overlegent med ni poeng ned til Gent på 2. plass og har solide 8-4-1 på bortebane. Eder Balanta soner karantene.

Club Brügge fikk altså med seg poeng fra bortekampen mot Real Madrid i gruppespillet i Champions League og tapte kun 0-1 for PSG i Paris. Manchester United blir blytunge favoritter på midtukekupongen. Vi halvgarderer. HU.

5. Arsenal - Olympiakos

Strålende utgangspunkt for Arsenal etter 1-0 seier i Hellas forrige torsdag. Fulgte opp med en flott hjemmekamp mot Everton søndag og vant meget fortjent 3-2 i den kampen. Er uten tap på sine sju siste seriekamper (3-4-0) og med 37 poeng totalt, er det kun sju poeng opp til Chelsea på 4. plass. 3-1-0 på de fire siste hjemmekampene i PL, totalt 6-5-3 på Emirates denne sesongen.

Olympiakos tapte fire av seks kamper i gruppespillet i Champions League, men endte likevel på 3.plass i sin gruppe. "Takken" for det var å møte Arsenal i 16-delsfinalen i Europa League. Er ubeseiret i den greske serien med 19-6-0 totalt og 8-5-0 på bortebane. Men har likevel ikke mer enn fem poeng ned til PAOK på 2. plass. Var også i 16-delsfinale forrige sesong. 2-2 hjemme mot Dynamo Kiev i første møtet da, 0-1 tap i returmøtet i Ukraina.

Arsenal blir blant midtukekupongens aller største favoritter og bør vinne. H.

6. Middlesbrough - Leeds

De sju siste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra midtukerunden i Championship.

Etter en flott periode med fire strake seire rundt nyttår, står Middlesbrough nå uten seier på sine åtte siste seriekamper (0-4-4). Og etter lørdagens 0-1 tap borte for Barnsley, har Middlesbrough nå kun tre poeng ned til Wigan under streken. Det gjenstår 12 serierunder. Brukbare 6-7-4 på hjemmebane, men ikke bedre enn 0-3-1 på de fire siste hjemme. Trioen Daniel Ayala, Dael Fry og Patrick Roberts er fortsatt ute med skader.

Etter svake 1-2-4 på sju seriekamper, har Leeds nå vunnet to hjemmekamper med 1-0. Det har gitt laget fem poengs luke ned til Fulham på 3. plass og opprykket nærmer seg for Leeds når det er 12 serierunder igjen å spille. Men har ikke bedre enn 1-2-3 på de seks siste seriekampene og står med totalt 8-4-5 på bortebane. Kalvin Phillips er usikker, ellers kan Leeds stille mer eller mindre skadefritt.

3-2-1 på de seks siste tilsvarende oppgjørene på Riverside. Alt annet enn en walkover for Leeds dette. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

7. Fulham - Swansea

Etter en flott periode med 13 poeng på fem kamper, står Fulham nå med kun to poeng på de tre siste seriekampene. Røk meget overraskende 0-3 mot Barnsley i forrige hjemmekamp, men fikk med seg ett poeng fra den vanskelige bortekampen mot hjemmesterke Derby fredag kveld. Ligger på 3. plass med 57 poeng og har fem poeng opp til Leeds på direkte opprykksplass. Samtidig er det kun fire poeng ned til Bristol City på 7. plass. Godkjente 10-2-5 hjemme på Craven Cottage. Ingen nye skader eller karantener for Fulham.

Swansea med komfortabel 3-1 seier hjemme mot Huddersfield lørdag. Det var lagets første seier på seks kamper. Ligger på 9. plass med 51 poeng og har fem poeng opp til Preston på 6. plass (den siste plassen som gir playoff). Har faktisk kun tre tap på bortebane (5-8-3). Wayne Routledge mister kampen for Swansea, mens Nathan Dyer beskrives som 50/50.

Siste tilsvarende kamp på Craven Cottage mellom lagene var i Premier League i 2013/14-sesongen, da vant Swansea 2-1. Vi gir Fulham full tillit nå. H.

8. Blackburn - Stoke

Flotte 4-2-1 på de sju siste seriekampene for Blackburn. Ledet 2-0 borte mot sterke Brentford lørdag, men måtte nøye seg med 2-2. Har avansert til 8. plass og med 51 poeng, er det kun fem poeng opp til Preston på playoff. Sterke 8-6-3 totalt på hjemmebane. Både Sam Gallagher og Joe Rankin-Costello er tilbake, toppscorer Bradley Dack er fortsatt ute med skade.

Stoke med en meget viktig 2-0 seier hjemme mot Cardiff lørdag. Har hatt en meget skuffende sesong og med 37 poeng, det er kun tre poeng ned til Wigan under streken. Har vært meget svake på bortebane og tapt 11 av 16 bortekamper. Men vant 1-0 i tilsvarende kamp forrige sesong. Kaptein Ryan Shawcross er fortsatt ute, det samme gjelder for James McClean og Stephen Ward.

Det endte 0-1 forrige sesong, nå har vi klart mest tro på Blackburn. H.

9. Millwall - Birmingham

Etter å ha vist solid form over lang tid, står Millwall nå med kun en seier på de seks siste seriekampene (1-2-3). Har falt til 11. plass på tabellen og står med totalt 49 poeng. Avstanden opp til Preston på playoff er på sju poeng. Flotte 8-5-3 hjemme på the Den. Jeeper Frank Fielding og midtbanespillerne Ben Thompson og Shaun Williams er fortsatt ute med skader.

Birmingham er i flott form og uten tap på sine åtte siste seriekamper (4-4-0). Likevel var det litt skuffende med kun 3-3 hjemme mot formsvake Sheffield Wednesday lørdag. Ligger på 14. plass med 45 poeng og hhv elleve poeng opp til playoff og elleve poeng ned til Wigan under streken. Moderate 6-4-7 på bortebane. Kerim Mrabti og Jacques Maghoma har begge vært ute en stund, det betyr at manager Pep Cloet kan stille med uforandret mannskap fra lørdagens kamp.

2-0 og 0-2 i de to siste tilsvarende. Millwall har kun tapt tre hjemmekamper denne sesongen og bør unngå tap. HU.

10. Sheffield Wednesday - Charlton

Hjemmelaget er uten seier på sine sju siste seriekamper (0-3-4), men fikk med seg ett poeng i bortemøtet mot formsterke Birmingham lørdag. Ligger på 12. plass med 45 poeng og har hhv elleve poeng opp til playoff og elleve poeng ned til Wigan under streken. Brukbare 6-5-5 på hjemmebane. Steven Fletcher er endelig tilbake etter sitt skadefravær, mens midtbanespilleren Massimo Luongo er usikker.

Charlton med tre meget viktige poeng hjemme mot Luton lørdag. Kom seg opp på 39 poeng med den seieren, men har ikke mer enn fem poeng ned til Wigan under streken. 26 av poengene er tatt hjemme, borte har ikke Charlton bedre enn 3-4-9 på sine 16 spilte. Jonny Williams er ute.

Mye tyder på at Wednesday tar sin første seier siden 2-0 seieren borte mot Leeds 11. januar, ikke minst siden meget viktige Steven Fletcher endelig er tilbake. H.

11. Hull - Barnsley

Total kollaps for Hull med kun to poeng på de åtte siste seriekampene. Har falt ned til 17. plass og har ikke mer enn 41 poeng. Det er kun sju poeng ned til Wigan under streken. 4-4 mot Swansea i forrige hjemmekamp, totalt moderate 6-3-8 på hjemmebane. Spissen Mallik Wilks er ikke spilleberettiget mot sin moderklubb.

Nestjumbo Barnsley med to strake seire. Sensasjonell 3-0 seier borte mot Fulham nest sist og fulgte opp med 1-0 seier hjemme mot Middlesbrough lørdag. Med totalt 31 poeng er det ikke mer enn fem poeng opp til Huddersfield på sikker plass. Svake 2-3-11 på bortebane, men slo altså Fulham 3-0 i forrige bortekamp. Ingen nye skader eller karantener for Barnsley.

Hull er totalt ute av form og denne kan gå alle veier. Vi spiller litt frekt. B på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Reading - Wigan

Kun en seier på de ni siste seriekampene (1-4-4) for Reading som ligger på16. plass med 42 poeng. Det er ikke mer enn åtte poeng ned til nettopp Wigan under streken. Moderate 6-2-8 hjemme på Madejski stadium. Innlånte Ovie Ejaria mistet lørdagens kamp mot Leeds, men kan være tilbake onsdag.

Wigan med flotte 3-2-1 på sine seks siste seriekamper og har kommet seg opp på 34 poeng. Ligger tredje sist og er fortsatt under streken, men har kun to poeng opp til sikker plass. Kun to seire på bortebane, men begge disse er kommet i løpet av de fire siste bortekampene.

3-2 til Reading i tilsvarende kamp forrige sesong. Formsterke Wigan er slett ikke sjanseløs. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

96-rekker:

1. Real Madrid - Manchester City UB

2. Lyon - Juventus B

3. Espanyol — Wolverhampton UB

4. Manchester United — Club Brugge HU

5. Arsenal — Olympiakos H

6. Middlesbrough — Leeds HUB

7. Fulham — Swansea H

8. Blackburn — Stoke H

9. Millwall — Birmingham HU

10. Sheffield Wednesday — Charlton H

11. Hull City — Barnsley B

12 Reading — Wigan HB





