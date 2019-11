Arsenal går på en ny smell

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne lørdagen. Det er flere spennende kamper i Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City, Chelsea og Manchester United er i aksjon. I Sverige er det siste serierunde i Allsvenskan, og det blir en thriller. Tre klubber kjemper om ligatittelen, Hammarby, Djurgården og Malmö FF. Her hjemme spilles første opprykkskvaliken til OBOS-ligaen mellom Åsane og Kvik-Halden, og i eliteserien er det nabooppgjør mellom Molde og Kristiansund. Ikke nok med det, i OBOS-ligaen spilles nest siste serierunde. Ellers spilles det kamper i Championship, League One og League Two, og det er også flere kamper fra de andre store ligaene i Europa.

Både Arsenal og Wolverhampton skal prøve å slå tilbake etter ligacup-exitene i midtuken. Wolves tapte 1-2 borte i det prestisjefylte Midlandsderbyet mot Aston Villa, mens Arsenal var involvert i en målorgie på Anfield. The Gunners tok ledelsen tre ganger, men Liverpool kom tilbake hver gang og kampen endte 5-5. Arsenal røk til slutt ut av turneringen etter å ha tapt straffespark.

Unai Emery tok med seg et ungt mannskap til onsdagens kamp på Anfield, men spanjolen stilte med en erfaren backrekke som inkluderte Hector Bellerin, Shkodran Mustafi, Rob Holding og Sead Kolasnic . De klarte imidlertid ikke å hindre Liverpool i skape haugevis med sjanser og score fem ganger. Egentlig gjør det ingen forskjell hvem Emery bruker bak hos Arsenal. Målene renner inn uansett. London-laget har nå sluppet inn minst to mål i de tre siste kampene.

Wolves har spillertyper som kan utnytte de defensive problemene til Arsenal, og Nuno Espirito Santo sine menn kommer til Emirates i god form. De var ubeseiret i ni kamper på rad i alle turneringer før ligacuptapet mot Villa på onsdag. Wolverhampton elsker å ødelegge for storklubbene De gjorde det sist sesong, og de har fortsatt med å ta poeng fra toppklubbene også denne sesongen. Hittil har de spilt uavgjort mot Leicester og Manchester United, og de overrasket stort med å vinne 2-0 borte mot Manchester City.

Arsenal gleder seg neppe til denne kampen. Ulvene tok nemlig fire poeng mot laget fra Nord-London sist sesong De slo dem 3-1 på Molineux og spilte 1-1 på Emirates. Wolves har faktisk ikke tapt i London på de syv kampen de har spilt i hovedstaden etter returen til Premier League.

3-1-seieren til Wolves i april var den første trepoengeren mot Arsenal på 40 år. Før kampen hadde de spilt 20 kamper mot the Gunners uten seier (0-4-16). Unai Emery har kun vunnet én av fem kamper som manager mot Nuno Espirito Santo, to har endt uavgjort og to kamper har endt med tap. Den statistikken er spanjolen ganske sikkert interessert i å rette på, men formen til Arsenal er så som så. De har kun vunnet én av de fire siste Premier League-kampene, men de er ubeseiret hjemme på Emirates i åtte liga- og cupkamper.

Arsenal har scoret to mål i snitt på hjemmebane i Premier League denne sesongen, men the Gunners har samtidig vært gavmilde bakover. De har sluppet inn to mål i tre av de fire hjemmekampene. Denne kampen er åpen. Tre av Wolves fem bortekamper har endt med poengdeling. Wolves spilte uavgjort på Emirates sist sesong, og jeg tror de kan gjenta den prestasjonen lørdag. Uavgjort gir deilige 3,70 i odds. Det er absolutt spillbart.

