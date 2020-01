Arsenal går på en smell uten Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang er suspendert. Sheffield United kan skrelle på Emirates.

Det er et meget omfattende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det spilles åtte kamper i Premier League og det er full runde i Championship. Bundesliga starter opp igjen denne helgen etter en måneds vinterpause og Erling Braut Haaland kan få sin debut for Borussia Dortmund som skal i bortekamp mot Augsburg. Ellers er det kamper i både La Liga, Serie A og Ligue 1. Det er masse vintersport på menyen. Verdenscup langrenn fra Nove Mesto, det er hopp menn fra Tyskland, stafett menn skiskyting fra Ruhpolding og det er verdenscup utfor for menn i Wengen. Mens kvinnene kjører storslalåm i Laax. Håndball-EM byr på tre kamper i hovedrunden fra gruppe 1. På hockeyfronten er det full serierunde i SHL, et par kamper i Get-ligaen her hjemme og det er en rekke kamper fra NHL.

Arsenal - Sheffield United

Arsenal spilte 1-1 mot Crystal Palace i forrige serierunde. De skapte flest målsjanser på Selhurst Park, men Pierre-Emerick Aubameyang scoret the Gunners eneste mål i kampen. Etter en tafatt første omgang viste Palace bedre takter de siste 45 minuttene. Andre Ayew utlignet via David Luiz i det 54. minutt. Det ble virkelig hett på Selhurst Park da Arsenal-målscorer Aubameyang grisetakling ankelen til Max Meyer. Han fikk direkte rødt kort for den grusomme taklingen og er suspendert i kampen mot Sheffield United. Gaboneseren har scoret tre ganger på de fire siste Premier League-kampene, og uten ham på banen vil Arsenal være vesentlig svekket.

Nyopprykkede Sheffield United har en god mulighet til å ta sesongen andre seier Arsenal. Sist gang de slo laget fra Nord-London to ganger samme sesong var i 1946-1947-sesongen. Chris Wilder's menn virker å være i full vigør igjen etter tre skuffende resultater mot Watford (1-1), Liverpool (0-2) og Manchester City (0-2). Før helgens kamp på Emirates står the Blades med to seire på rad. Først vant de mot Fylde i FA-cupen, og deretter slo de West Ham 1-0 hjemme i Premier League.

Arsenal har både scoret færre mål og sluppet inn færre mål etter at Mikel Arteta tok over som manager. Det har vært scoret under 2,5 mål i fem av de seks kampene spanjolen har ledet laget. Sheffield United har sammen med Liverpool det beste forsvaret i Premier League, men at de kun har holdt nullen i én av de siste syv bortekampene tyder på at de kan slippe inn mål på Emirates.

Sheffield United har imponert stort i comeback-sesongen i Premier League. Kontrakten er allerede sikret, og fortsetter de å levere på samme nivå som de har gjort frem til nå utover våren kan det bli spil i Europa neste sesong. Arsenal er på rett vei, men viktige Pierre-Emerick Aubameyang er suspendert. Sead Kolasinac og Lucas Torreira er også usikre.

Denne kampen er mer åpen enn oddsen tilsier. Alle vet hvor gode Sheffield United har vært på bortebane. De gir alle lag kamp. Chris Wilders menn viste mot West Ham at de også kan ta tre poeng, selv om de ikke har en god dag. Det gjør at jeg tror de kan overraske på Emirates. Jeg synes borteoddsen er såpass spennende at jeg går for Sheffield United-seier til 4,25 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

