Arsenal har fått opp farten

Arsenal imponerte med 2-0 seier borte over formsterke Wolverhampton lørdag. I kveld skal Leicester få unngjelde hjemme på Emirates.

Det spilles tre kamper i Premier League i kveld. Oddsmessig er det ingen tvil om at Arsenal-seier hjemme mot Leicester lokker mest.

Meget sterk 2-0 seier for Arsenal borte mot svært formsterke Wolverhampton lørdag kveld, lagets tredje strake seier. Har avansert til 7. plass, men det er nok for langt opp til Champions League-plassene i og med at det er ti poeng opp til Chelsea på 4. plass. Manchester City er som kjent utelukket fra Champions League de to neste sesongene. Men den avgjørelsen er anket. Skulle utestengelsen bli stående, vil også 5. plassen i Premier League gi Champions League-plass. Men opp til Manchester United på 5. plass er det åtte poeng for Arsenal når fem serierunder gjenstår.

Calum Chambers, Bernd Leno, Pablo Mari and Gabriel Martinelli er fremdeles ute, mens det er godt håp om at Nicolas Pepe er tilbake etter at han stod over bortekampen mot Wolverhampton.

Tvilsom form på Leicester

Leicester kom seg endelig tilbake på vinnersporet i helgen, da et svakt Crystal Palace ble slått 3-0 hjemme. Kun to poeng på de tre foregående seriekampene og det flyter aldeles ikke like bra nå. Er truet av både Chelsea og Manchester United i kamp om topp fire og har kun tre poeng ned til United på 5. plass. Ben Chilwell og James Maddison betegnes som svært usikre av manager Brendan Rodgers.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende. 2,25 på Arsenal er slett ikke verst betalt og spilles.

