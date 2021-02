- Arsenal-ikonet aktuell som manager i denne engelske klubben

Patrick Vieira kan være på vei tilbake til engelsk fotball. Den tidligere Arsenal-kapteinen er en kandidatene til managerjobben i Bournemouth.

Det skriver The Atletic-reporter David Ornstein.

Ifølge The Atletic er den tidligere Arsenal-midtbanespilleren en av kandidatene som vil bli intervjuet av the Cherries via Zoom før helgen.

Bournemouth sparket Jason Tindall etter bare et halvt år som manager på Vitality Stadium. Vieria fikk selv fyken i franske Nice så sent som i desember.

Viera startet managerkarrieren i New York City FC, i samme jobben som Ronny Deila har nå. Franskmannen ledet laget til playoffen i klubbens første sesong i MLS, hvor de havnet på en imponerende fjerdeplass. Fremgangen fortsatte i andre sesongen, og Arsenal-legenden avsluttet oppholdet i USA med å ta laget til andreplass i sluttspillet før han dro til Ligue 1-klubben Nice i 2018.

I første sesongen i Frankrike tok han Nice til syvendeplass, det var én plass opp på tabellen i forhold til sesongen før. Forrige sesong fortsatte fremgangen, og laget fra den franske rivieraen havnet på femteplass og kvalifiserte seg for Europa League. Men etter fem tap på rad og Europa League-exit var det slutt for Viera i Nice.

- Han er interessert i jobben. Han har trent Nice, han har erfaring fra MLS og han har ledet Manchester Citys U21-lag, så han har iallfall kontrakter. Han har mer erfaring enn John Terry, men han er også en tidligere lagkamerat at Richard Hughes (teknisk direktør i Bournemouth) fra tiden i Arsenal, skriver talkSPORT Alex Crook.

- Han passer profilen. Han har et kjent navn, og det Bournemouth vil ha.

I følge lokalavisen Daily Echo har Dorset-klubben laget en liste med manager som er potensielle kandidater til jobben. I tillegg til Patrick Vieira skal også John Terry og David Wagner være blant navnene som er linket til den ledige stillingen.

Bournemouth er i følge talkSPORT ute etter en relativt ung manager som kan komme inn med nye ideer. Derfor er Tony Pulis og Nigel Pearson, som begge har vist interesse for jobben, uaktuelle.

Nottingham F - Bournemouth 2,95 - 3,05 - 2,25 U (spillestopp lørdag kl. 13.25)

Engelsk, Championship. Jason Tindall fikk sparken etter 1-2-tapet mot Sheffield Wednesday 3. februar. Det var fjerde strake tapet til the Cherries i Championship.

Klubben har ambisjoner om å rykke opp igjen til Premier League på første forsøk, men er allerede ti poeng bak Norwich i kampen om en av de to direkte opprykksplassene.

Jonathan Woodgate har tatt over som midlertidig manager, og vikaren har ledet Bournemouth til to seire på to forsøk. De slo Birmingham 3-2 i Championship sist helg og i midtuken tok de seg videre i FA-cupen etter å ha vunnet 2-0 mot Premier League-laget Burnley.

Men seiersrekken stopper antakeligvis på City Ground.

Forest er i kjempeform

Nottingham Forest har vunnet fire av de siste seks kampene i Championship, og de har kun tapt én av de siste ti kampene i ligaen.

Den tradisjonsrike klubben fra Robin Hood-byen har vunnet de to siste kampene - begge på bortebane.

Bournemouth på sin side har kun vunnet én av de siste seks bortekampene i ligaen. Seieren kom på Britannia Stadium mot Stoke i starten av januar. Siden den gang har the Cherries tapt borte mot Derby og Reading.

Nottingham har ikke tapt hjemme mot Bournemouth på de syv siste møtene (4-3-0). Vi tror heller ikke at de taper lørdag. Tre av de fem siste kampene mellom disse lagene på City Ground har endt uten en vinner. 3,05 i odds på uavgjort er greit.

