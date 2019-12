Arsenal kan gå på en smell mot West Ham

West Hams to siste seire har kommet mot Manchester United og Chelsea. Vi tror de tar en ny skalp mandag.

Etter noen dager med meget omfattende langoddsprogram, er det litt mer spedt mandag. Håndball-VM i Japan er dog på sitt mest intensive og Norge spiller en meget viktig kamp mot Sør-Korea tidlig mandag ettermiddag. I Premier League er det kamp mellom West Ham og Arsenal, og ellers er det kamp i dansk Superliga, tysk 2. bundesliga, tyrkisk SuperLig og portugisisk toppserie. På hockeyfronten er det kamper i KHL og Hockeyallsvenskan.

West Ham United - Arsenal 3,10 - 3,80 - 2,05 H (spillestopp kl. 2055)

Da Nicolas Pepe scoret to mål på tampen mot Vitoria Guimaraes i Europa League i slutten av oktober, virket det som Arsenal var kommet over det sørgelige tapet mot Sheffield United tre dager tidligere. Men det hadde de ikke.

The Gunners har ikke vunnet på de ni siste kampene i alle turneringer. De har ikke hatt en så svak periode siden 1977. De valgte å sparke Unai Emery i slutten av november, og svenske Fredrik Ljungberg har tatt over som vikar, uten at han har klart å snu den negative trenden.

Dårlige beslutninger på toppen. Misfornøyde spillere. Det er krise på Emirates.

Situasjonen er ikke mer lystig i Øst-London. Jeg hadde troen på West Ham denne sesongen, og da de på imponerende vis slo Manchester United 22. september, tenkte jeg at en topp seks-plassering var innen rekkevidde for the Hammers. Snakk om å ta feil.

West Ham har kun vunnet én av de ni siste kampene etter seieren mot Ole Gunnars Solskjærs menn. West Ham vant 1-0 mot Chelsea på Stamford Bridge 30. november. De har kun tatt fire poeng på de åtte siste kampene, og det gjør dem til det dårligste laget i Premier League i denne perioden. Det virker ikke som spillerne blør for drakten, og en ny dårlig hjemmekamp kan gjøre at Manuel Pellegrini står uten jobb.

West Ham slo Arsenal sist lagene møttes på London Stadium i januar. Den gangen vant laget fra Øst-London 1-0. Det var den første seieren på syv kamper mot London-rivalene. The Hammers har imidlertid kun tapt én av de siste fire hjemmekampene sine mot Arsenal, og the Gunners har ikke klart å score de to siste gangene de har besøkt London Stadium.

West Ham står uten seier i de fire siste hjemmekampene, og de har tapt tre av dem. I denne perioden har de sluppet inn ni mål. En slik statistikk burde skremt vekk de fleste tippere, men ikke når de møter Arsenal. The Gunners er elendige på bortebane. De har ikke vunnet på bortebane siden de slo Newcastle 1-0 i serieåpningen. Nå har de seks bortekamper på rad uten seier. Det gjør dem til en perfekt motstander for West Ham.

West Ham skal teste Michail Antonio, som spilte sin første kamp siden august mot Chelsea, men måtte stå over kampen mot Wolves i midtuken. Jack Wilshere og Winston Reid har trent før denne kampen, men det er usikkert om de kommer til å spille. Manuel Lanzini og Lukasz Fabianski er ute.

Hector Bellerin gjorde comeback for Arsenal mot Brighton, men det er ikke sikkert han spiller mandagens kamp. Midtstopper Rob Holding og den innlånte Real Madrid-spilleren Dani Ceballos er begge ute.

West Ham er det laget som har tapt flest mandagskamper i Premier League. 29 totalt. Men alle statistikker er til for å brytes. Jeg tror the Hammers har en god mulighet til å ta tre poeng mot Arsenal.

De to siste seirene til West Ham har kommet mot topplag. Jeg tror de kan ta en ny skalp mandag kveld. Arsenals forsvarsspill er elendig. De har ikke klart å holde tett bakover i de elleve siste kampene, og hvis West Ham-spillerne gjør en innsats her, så tror jeg på hjemmeseier på London Stadium i kveld. Oddsen på en West Ham-skrell er 3,10. Det er absolutt spillbart.

