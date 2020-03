Arsenal må reise seg etter Europa League-skuffelsen

Arsenal med sjokkexit i Europa League torsdag mot greske Olympiakos. I kveld venter bortekamp mot Portsmouth i 5. runde i FA-cupen.

Det er ikke allverdens til aktivitet i fotball-Europa denne mandagen. Det spilles en kamp i FA-cupens 5. runde i England, det er en kamp i den danske superligaen og ikke minst en meget viktig kamp mellom Middlesbrough og Nottingham Forest i engelsk Championship.

Portsmouth - Arsenal begge lag scorer 1,72 (spillestopp kl 20.40)

5. runde i FA-cupen. Portsmouth på 3. plass i League One etter fredagens 3-0 seier hjemme mot Rochdale. De har kun tre poeng opp til Rotherham på 2. plass og i tillegg en kamp mindre spilt. Ubeseiret hjemme på Fratton Park med 12-5-0 på 17 seriekamper. 4-2 seier hjemme mot Championsship-laget Barnsley i forrige runde. Står med 34 scoringer på sine 17 spilte hjemmekamper. Kaptein Tom Naylor og vingspilleren Ronan Curtis pådro seg begge smeller mot Rochdale og er usikre til kveldens kamp.

Gedigen skuffelse for Arsenal i Europa League

Arsenal med sjokkexit fra Europa League torsdag kveld til tross for at laget hadde 1-0 med seg fra bortemøtet mot Olympiakos. Det stod 1-0 til Olympiakos etter ordinær tid, men Olympiakos tok seg videre til åttedelsfinale etter ekstraomganger. Har ikke bedre enn 2-8-3 på bortebane i Premier League. 2-1 seier borte mot Bournemouth i 4. runde. Sead Kolasinac, Kieran Tierney, Cedric Soares og Calum Chambers er alle fortsatt ute med skader for Arsenal.

Arsenal med kjempetak på Portsmouth

Portsmouth står med 0-8-13 på sine 21 siste kamper mot Arsenal, alle turneringer medregnet. Likefullt synes 1,40 på borteseier som tråkig odds. Begge lag scorer til 1,72 er et klart mer spennende objekt og blir vårt utvalgte spill. Det er samtidig vel lavt for et singelspill, så vi kombinerer med en favorittseier fra portugisisk toppserie.

Santa Clara - FC Porto B 1,45 (spillestopp kl 20.25)

Til tross for veldig beskjedne 18-23 i målforskjell på 22 seriekamper, har Santa Clara faktisk åtte seire i den portugisiske toppdivisjonen. Ligger på 9. plass med 29 poeng, men det er hele ti poeng opp til 4. plassen og 28 poeng opp til serieleder Benfica. Moderate 4-2-5 på hjemmebane. Rafael Ramos soner karantene.

Porto kjemper med Benfica om seriegullet

Skuffende 16-delsfinale for FC Porto i Europa League. Etter å ha tapt 1-2 borte mot Bayer Leverkusen i første oppgjør, var det forventninger til laget i hjemmereturen torsdag kveld. Det endte med 1-3 tap og exit. Porto er på 2. plass med 56 poeng og er kun poenget bak Benfica i hjemlig liga. Etter det skuffende 1-2 tapet hjemme for Braga 17. januar, er det blitt fem strake seire. Solide 8-2-1 på bortebane. Luis Díaz pådro seg en smell mot Bayer Leverkusen og mister kveldens kamp.

Porto vant 2-1 i tilsvarende kamp forrige sesong. 1,45 på borteseier er faktisk ikke så aller verst og kombineres med begge lag scorer i kampen mellom Portsmouth og Arsenal. Totalodds på denne dobbelen 2,49.

