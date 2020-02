Arsenal med fenomenal statistikk hjemme mot Everton

Arsenal har slått Everton de fem foregående sesongene hjemme på Emirates. Søndag tror vi på ny seier til Arsenal.

Det er en strålende sportssøndag vi har foran oss. Det spilles tre kamper i Premier League og VM i skiskyting avsluttes med fellesstarter både for kvinner og menn. Ellers er det godt med kamper fra både Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1. I Trondheim er det klart for siste etappe i Ski de Tour og her er det jaktstart for både menn og kvinner.

NB! Onsdag er det ca 71 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Arsenal - Everton H 1,97 (spillestopp kl 17.25)

Arsenal tok en sterk 1-0 seier borte over Olympiakos i Europaligaen så sent som torsdag kveld og har dermed med seg et strålende utgangspunkt foran returen i London førstkommende torsdag. I Premier League har det derimot vært langt mellom høydepunktene denne sesongen, selv om The Gunners har fått seg en liten opptur etter at Mikel Arteta overtok manageransvaret rundt juletider. I forrige serierunde ble det solide 4-0 hjemme over Newcastle i en kamp der det meste løsnet etter hvilen. 5-5-3 hjemme på Emirates så langt. Både Özil og Torreira sto over torsdagens kamp i Hellas, men kan være tilbake igjen her. Det ble 0-0 i det omvente møtet mellom lagene like før jul i en tafatt forestilling.

Klikk her for å levere dette tipset

Opptur med Ancelotti

Everton har fått seg en opptur etter at ringreven Carlo Ancelotti overtok ansvaret for de blå fra Merseyside like før jul. De kommer fra 3-1 hjemme over Crystal Palace før de fikk en liten vinterpause for to uker siden og er nå med i kampen om en plass i Europa for alvor. Ligger som nummer ni med 36 poeng før denne runden - to poeng foran dagens motstander. Etter at Ancelotti overtok i desember er det faktisk bare Liverpool som har tatt flere poeng enn Everton i Premier League.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips: Strålende sportssøndag - sjekk våre oddstips

Tippetips: Manchester United er ikke klink på søndagskupongen

VM fellesstart: Olsbu Røiseland skal knuse Wierer og Herrmann

VM fellesstart: Thingnes Bø tar gull

Oddssingel PL: Arsenal med fenomenal statistikk mot Everton

V75 Solvalla: Vi klinker til med tre bankere

Everton er svake borte

3-3-7 borte skremmer dog ingen. Andre Gomes er tilbake etter den stygge skaden han pådro seg mot Tottenham i høst og kan være aktuell for en plass i startoppstillingen. Bernard og Iwobi er friske igjen, mens Delph returnerer fra karantene. Den tidligere Arsenal-spilleren Theo Walcott er dog usikker etter smellen han pådro seg i seieren mot Crystal Palace sist.

Arsenal har slått Everton hjemme i Premier League de fem foregående sesongene og Arsenal har vist fremgang i det siste. 1,97 i odds på hjemmeseier er slett ikke verst betalt.

Klikk her for å levere dette tipset