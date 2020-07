Arsenal snubler ikke mot Norwich

Arsenal er ubeseiret i de siste 26 hjemmekampene mot nyopprykkede lag. Vi tror den trenden fortsetter mot Norwich.

Norwich er uten seier i 21 Premier League-kamper på rad i London, og de har tapt de siste syv. Vi tror de taper igjen onsdag.

Arsenal - Norwich (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,00 (spillestopp kl. 18.55)

Arsenal ble avskrevet og latterliggjort etter to strake bortetap mot Manchester City (0-3) og Brighton (1-2), men de slo tilbake sist torsdag da de banket Southampton 2-0 på St. Mary's. De fulgte opp i helgen, da de vant 2-1 mot Sheffield United i kvartfinalen i FA-cupen.

Norwich City på sin side hadde en miserabel uken. De gikk på sitt tredje tap på rad i Premier League etter koronapausen på onsdag, og i helgen røk de ut av FA-cupen etter å ha tapt 1-2 etter ekstraomganger mot Ole Gunnars Solskjærs Manchester United.

Slitne Norwich-bein

The Canaries-manager Daniel Farke valgte å hvile en rekke sentrale spillere mot Everton i forrige uke, i håp om at nøkkelspillerne hans skulle sørge for at Norwich tok seg videre i FA-cupen mot Manchester United. Det klarte de ikke.

Å spille 120 minutter mot Manchester United har antakeligvis tappet Norwich-spillerne for krefter. Det er trolig en sliten gjeng, tappet for selvtillit som kommer til Nord-London onsdag kveld.

Mikel Areta har en rekke spillere på skadelisten før onsdagens kamp. Bernd Leno får antakeligvis selskap på sidelinjen av David Luiz etter at brasilianeren måtte gå av banen mot Sheffield United søndag. Calum Chambers, Pablo Mari og Gabriel Martinelli er alle ute, mens Mesut Ozil, Lucas Torreira og Cedric Soares er usikre. På topp kjemper Eddie Nketiah og Alexandre Lacazette om en plass i startelleveren.

Norwich kommer til Emirates uten Grant Hanley, Sam Byram og Christoph Zimmermann. Tim Klose er supendert etter å ha blitt utvist mot Manchester United i FA-cupen, men Marco Stiepermann er tilgengelig igjen.

Arsenal har jerngrep på Norwich

Arsenal er ubeseiret i de syv siste kampene mot Norwich i alle turneringer. De har fem seire og to uavgjorte. 1-0-seieren til Norwich mot the Gunners i oktober 2012 er den eneste trepoengeren til Canaries på 19 kamper mot laget fra Nord-London. Vi tror de får det tøft på Emirates.

Det har stått uavgjort til pause i fem av de siste syv kampene til Norwich. Det har også stått uavgjort til pause i de tre siste hjemmekampene til Arsenal.

Norwich har imidlertid tapt fire av de fem siste bortekampene, mens Arsenal har vunnet de tre siste hjemmekampene sine. Vi tror Norwich kan klare å holde ut i 45 minutter, men vi tror de taper til slutt. Oddsen på U/H-spillet gir 4,00 i odds. Spillestopp er klokken 18.55.

