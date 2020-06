Arsenal-treneren forklarer hvorfor storkjøpet Nicolas Pépé ble vraket

- Dette forventer jeg av en spiller på nivået hans, poengterer Mikel Arteta.

Arsenal kom i gang igjen med en trøblete Premier League-sesong tidligere i uka.

I en tøff bortekamp mot eks-arbeidsgiveren hans, Manchester City, røk mannskapet til Gunners-trener Mikel Arteta på et klart 0-3-tap. Sifrene kunne også blitt enda styggere, spesielt med tanke på den tidligere utvisningen til innbytter David Luiz.

Lørdag ettermiddag skal storklaubben fra London forsøke å rette opp inntrykket på besøk hos Brighton.

De som på forhånd satte spørsmål ved hvorfor Luiz ikke fikk starte mot City, fikk et tydelig svar på det da brasilianeren entret banen for en skadd Pablo Marí i førsteomgangen. Luiz-marerittet endte med en tabbe før 0-1, og fortsatte med en felling like etter pasuen som ga straffespark til City, rødt kort til midstopperen, og 0-2.

Null spilletid



Et like oppklarende forklaring for TV-titterne kom aldri på hvorfor forrige sommers virkelige storinnkjøp til Arsenal, Nicolas Pépé (22), ikke kom på banen. Mannen som ankom Emirates for mer enn 850 millioner kroner i fjor sommer ble sittende på innbytterbenken kampen ut.

Elfenbenskystens landslagsangriper var en stor hit for Lille i franske Ligue 1 i sesongen 2018-19, men har ikke greid å etablere seg på et vaklende Arsenal-lag etter det.

I et intervju med Metro før helgas bortekamp mot Brighton forklarer Arteta litt av bakgrunnen for at han valgte å ikke slippe til Pépé mot Manchester City.

- Det er tydelig at stabiliteten hans ikke har ligget på samme nivå som han kan være på. Han er den første til å erkjenne det. Dette kommer jeg til å forvente av en spiller med det nivået og kaliberet han har, sier Arteta.

- Må være en trussel



Pépe har stått for fire mål og seks målgivende pasninger i debutsesongen i Premier League, men 22-åringen har også blitt flyttet veldig ofte ut og inn på laget.

Arsenal-treneren fortsetter:

- Han er nødt til å levere hver tredje dag på det nivået han har inne. Han må være en spiller som kan utgjøre forskjellen. Og det er å være en trussel som skaper frykt hos motstanderne, i tillegg til at vi blir mye farligere på den siste tredelen, påpeker Arteta.

Spanjolen tilføyer at Pépé kjenner til kravene og er en fin fyr som prøver veldig hardt å leve opp til forventingene. Selv om Arteta tror det kan ta litt mer tid, føler han seg han overbevist om at Arsenal får det beste ut av franskfødte Pépé etter hvert.

Ifølge treneren handler det om å få gjort om glimt av storhet til mer stabilt sterke prestasjoner fra vingen. For å finne nøkkelen til det mener Arteta at de må jobbe med alle de små detaljene, inkludert den mentale innstillingen til Pépé.

Det gjenstår å se om Arsenals meget dyre investering fra i fjor sommer kommer på banen mot Brighton lørdag.

