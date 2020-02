Arsenal vinner alltid mot Newcastle

Arsenal står med sju strake seire hjemme mot Newcastle. Søndag blir the Gunners en av våre sikre på søndagskupongen.

Søndagens tippekupong består av to kamper fra Premier League, tre kamper fra La Liga, fem kamper fra Serie A og avsluttes med to kamper fra tysk Bundesliga. Bonuspotten er på ca 260 000 kr. Innleveringsfristen er som vanlig kl 14.55.

1. Arsenal - Newcastle

Arsenal har faktisk spilt uavgjort i over halvparten av sine seriekamper hittil (6-13-6) og ligger på en meget skuffende 10. plass med 31 poeng. Men det er kun seks poeng opp til Tottenham på 6. plass. Har hevet seg litt etter at Mikel Arteta overtok som manager og er ubeseiret på de fem siste seriekampene, de fire siste er alle endt med poengdeling. Moderate 4-5-3 hjemme på Emirates. Det er bedring på skadefronten og både Sead Kolasinac og Reiss Nelson er friskmeldt. Callum Chambers, Kieran Tierney og nysignerte Cedric Soares er ute med skader.

Newcastle er ubeseiret på sine fire siste seriekamper (1-3-0) og ligger på 12. plass med 31 poeng. Den store forhåndsfavoritten til nedrykk, har sju poeng ned til West Ham under streken. Har fått med seg ett poeng i de to siste bortekampene mot hhv Wolverhampton og Everton, men har ikke bedre enn 3-2-7 på bortebane totalt. Steve Bruce har en del skadet i sitt lag, men både Joelinton og Miguel Almiron er friskmeldt.

Sju strake hjemmeseire i de sju siste tilsvarende. H.

2. Aston Villa - Tottenham

Aston Villa med variable 3-1-3 på sine sju siste seriekamper. Er klar for finale i ligacupen mot Manchester City, men den kampen spilles ikke før søndag 1. mars. Ligger fjerde sist i Premier League med 25 poeng, det skiller kun ett poeng ned til West Ham under streken. Godkjente 5-2-5 hjemme på Villa Park. Danny Drinkwater er friskmeldt, mens Tom Heaton, Jed Steer, John McGinn og Wesley er ute med langtidsskader.

Tottenham ble helt utspilt av Manchester City i hjemmemøtet søndag for to uker siden. Men etter 63 minutter scoret Steven Bergwijn på Tottenhams første skudd på mål åtte minutter senere la Heung-Min Son på til 2-0 som også ble sluttresultatet. Et meget flatterende resultat for Tottenham. Tok seg opp på 6. plass med den seieren og har 37 poeng. Det er kun fire poeng opp til Chelsea på 4. plass. Harry Kane og Moussa Sissoko er fortsatt ute med skade. Ben Davies er derimot friskmeldt etter flere måneder ute. Spurs med meget svake 2-5-5 på bortebane.

Aston Villa er langtfra sjanseløse søndag. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Real Madrid - Celta Vigo

Real Madrid slo kraftig tilbake etter cupexiten mot Real Sociedad i Copa del Rey med 4-1 seier borte mot Osasuna forrige søndag. Beholdt dermed sitt forsprang på tre poeng ned til Barcelona på toppen av La Liga. Er ubeseiret hjemme på Santiago Bernabeu og står med flotte 8-3-0 på sine 11 første hjemmekamper. Eden Hazard og Marco Asensio er fortsatt ute med skader.

Med 2-1 seier hjemme mot Sevilla forrige søndag, tok Celta Vigo seg endelig over streken. Ligger fjerde sist med 20 poeng, og har to poeng ned til Mallorca under streken før helgens serierunde. Meget moderate 1-3-7 på bortebane. Kevin Vazquez er tilbake etter endt karantene, søndag må Hugo Mallo sone karantene.

Sju strake hjemmeseire i de sju siste tilsvarende i Madrid. H.

4. Athletic Bilbao - Osasuna

Hjemmelaget sikret seg et greit utgangspunkt foran semifinalereturen mot Granada med 1-0 seier hjemme på San Mames onsdag. Returkampen spilles først om et par uker. I serien har det gått tungt i det siste og Athletic er uten seier på sine åtte siste seriekamper (0-5-3). Ligger på 9. plass med 31 poeng og har pene 6-3-2 hjemme i Bilbao. Inigo Martinez er tilbake fra karantene, søndag må både Iker Miniain og Dani Garcia sone karantene. Unai Lopez er skadet.

Kun en seier på de åtte siste seriekampene (1-3-4) for Osasuna. Tok ledelsen 1-0 hjemme mot Real Madrid sist søndag, men endte opp med 1-4 tap. Har falt til 12. plass og står med 28 poeng. Det er fortsatt ti poeng ned til Mallorca under streken. Beskjedne 2-5-4 på bortebane. Aridane er tilbake etter karantene. Jon Moncayola og Chimy Avila er ute med skader.

7-2-0 i de ni siste tilsvarende oppgjørene i Bilbao. HU.

5. Eibar - Real Sociedad

Kampen er utsatt. Årsaken er at et søppeldeponi i Zaldibar ti kilometer unna har tatt fyr og det er høye mengder dioksin i luften. Kampen vil således bli trukket på kupongen. Søndag morgen viser folkerekka 29-28-43. Da blir trekningen bingo. Vi markerer for HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

6. Lazio - Inter

De fem neste kampene på søndagskupongen er alle hentet fra Serie A. Og vi starter med en meget interessant toppkamp.

Lazio med smått fenomenale 14-4-0 på sine 18 siste seriekamper og er kun poenget bak lederduoen Inter og Juventus. Er ubeseiret hjemme på Stadio Olimpico denne sesongen med 9-3-0. Midtbanespilleren Senad Lulic er eneste spiller ute med skade for hjemmelaget.

Inter stilte med toppet lag hjemme mot Napoli i den første semifinalen av Coppa Italia onsdag kveld, men tapte likefullt 0-1. Returkampen spilles først om noen uker. Gjorde en herlig snuoperasjon i byderbyet mot AC Milan forrige søndag og snudde 0-2 til 4-2 seier. Overtok dermed igjen serieledelsen ettersom Juventus overraskende tapte 1-2 borte mot Verona. Er ubeseiret på bortebane hittil og står med sterke 9-2-0. Ingen nye skader eller karantener.

Inter har vunnet tilsvarende kamp på Stadio Olimpico de tre foregående sesongene. Nå tror vi klart mest på uavgjort. U.

7. Cagliari - Napoli

Etter en strålende start på sesongen med 8-4-2 på de 14 første første seriekampene, har det blitt total kollaps for Cagliari. Er nå uten seier på sine ni siste seriekamper (0-4-5), men er fortsatt på en fin 8. plass med 32 poeng. Men klarte blant annet 1-1 borte mot Inter tredje sist og har kun tapt en av de fire siste. Brukbare 5-2-4 hjemme på Sardinia. Viktige Radja Nainggolan soner karantene. Ellers ingen nye skader.

Napoli med meget skuffende sesong i Serie A. Etter to strake seire mot hhv Juventus (2-1 hjemme) og Sampdoria (4-2 borte), ble det ny nedtur sist søndag med 2-3 tap hjemme for Lecce. Onsdag tok laget en overraskende 1-0 seier borte mot Inter i den første semifinalen av Coppa Italia. Hjemmereturen spilles først 5. mars. Neste tirsdag venter åttedelsfinale hjemme mot Barcelona. I serien er Napoli helt akterutseilt med sine 30 poeng, det er 12 poeng opp til Atalanta på 4. plass. Moderate 4-4-3 på bortebane. Spissene Aleksander Milik og Lorenzo Insigne er begge ute. Ingen av dem startet heller onsdagens cupkamp mot Inter.

0-5, 0-5 og 0-1 i de tre siste tilsvarende. Cagliari skal ha poengsjanse denne gang. UB.

8. Juventus - Brescia

Ustoppelige Cristiano Ronaldo sendte Juventus foran med 1-0 i forrige lørdags bortekamp mot Verona, og da trodde nok de fleste at Juventus skulle fikse tre poeng. Men i ukjent Juventus-stil endte de opp med å tape 1-2 etter at evigunge Giampaolo Pazzini avgjorde fra straffemerket for vertene. Juventus mistet dermed serieledelsen til Inter, men det er kun målforskjellen som skiller lagene. Råsterke 10-1-0 på hjemmebane. Chiellini, Khedira, Bernardeschi og Douglas Costa er ute.

Nedrykkstruede Brescia står fortsatt med kun en seier på hjemmebane etter at det ble 1-1 mot Udinese sist søndag. Ligger nest sist med kun 16 poeng og har seks poeng opp til Lecce på sikker plass. Moderate 3-1-7 på bortebane. Ernesto Torregrossa og Tonali er ute.

Juventus roter ikke bort poeng i denne, og må være søndagskupongens sikreste vinner. H.

9. Sampdoria - Fiorentina

Meget viktig 3-1 seier for Sampdoria borte mot Torino sist lørdag. Det gjør at laget er oppe på 23 poeng, etter en meget skuffende sesong. Det er kun fire poeng ned til byrival Genoa under streken. Normalt hjemmesterke Sampdoria har ikke bedre enn 3-4-5 på hjemmebane hittil denne sesongen. Albin Ekdal soner karantene, mens Alex Ferrari er skadet.

Fiorentina klarte ikke å holde på sin 1-0 ledelse hjemme mot Atalanta sist søndag og endte opp med 1-2 tap. Heller ikke Fiorentina har hatt noen jubelsesong og ligger på 14. plass med kun 25 poeng. Moderate 3-3-5 på bortebane. Franck Ribery er fortsatt ute med skade, det samme gjelder for Christian Koume.

2-3-2 på de sju siste tilsvarende oppgjørene. HU.

10. Sassuolo - Parma

Etter tre strake tap har Sassuolo slått tilbake med ti poeng på de fire siste seriekampene. Flott 4-2 seier mot Roma i forrige hjemmekamp. Har avansert til 12. plass og står med 29 poeng og har således ti poeng ned til Genoa under streken. Ustabile 5-1-5 på hjemmebane. Vlad Chiriches er fortsatt ute med skade.

Parma har levert en flott sesong hittil og står med 32 poeng. Ligger på 9. plass, men formen er helt på det jevne med 2-1-3 på de seks siste seriekampene. Men har også møtt på tre av topp fire-lagene i denne perioden. Moderate 3-4-4 på bortebane. Juraj Kucka er ny på skadelisten. Svenske Dejan Kulusevski og spissen Roberto Inglese er fortsatt ute.

0-0 i tilsvarende kamp forrige sesong. HU.

11. FC Köln - Bayern München

FC Köln fikk sist søndags bortekamp mot Borussia Mönchengladbach avlyst grunnet uværet som herjet i Europa da. Ligger på 13. plass med 23 poeng og har ikke mer enn seks poeng ned til Fortuna Düsseldorf på kvalikplass, men samtidig en kamp mindre spilt. Har vært strålende på hjemmebane i det siste og tatt fire strake. Thomas Kessler er eneste fravær av betydning.

Bayern München måtte nøye seg med 0-0 hjemme mot RB Leipzig i sist lørdags toppkamp. Før helgens serierunde er det ett poeng ned til nettopp RB Leipzig på 2. plass. Stod med seks strake seire før den kampen og har totalt 6-2-2 på bortebane. De tre siste borte er alle vunnet. Ivan Perisic, Javi Martinez og Niklas Süle er fremdeles ute for serielederen.

Fem strake borteseire i de fem siste tilsvarende. B.

12. Mainz - Schalke 04

Etter fire strake tap slo Mainz til med en overraskende 3-1 seier borte mot Hertha Berlin forrige lørdag. Det gjør at laget med 21 poeng, er fire poeng klar av Fortuna Düsseldorf på kvalikplassen. Har faktisk tapt sju av ti hjemmekamper, de tre øvrige er vunnet. Stefan Bell og Edmilson Fernandez er eneste spillere av betydning ute med skader.

Schalke 04 med skuffende 1-1 hjemme mot tabelljumbo Paderborn sist lørdag og tapte dermed terreng til lagene foran seg på tabellen. Ligger på 6. plass med 35 poeng og har kun fire poeng opp til 4. plassen før helgens serierunde. Godkjente 4-3-3 på bortebane. Har en del skader i sitt mannskap.

3-0-3 på de seks siste tilsvarende. Vi markerer for H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

