Arsenals problemer fortsetter 2. juledag

Et herlig London-derby venter 2. juledag! Det endte 1-2 her i romjula forrige sesong, mens Arsenal vant FA Cup-finalen mellom disse to 1. august i år sist disse to lagene møtte hverandre. Arsenal er inne i en veldig tøff periode og spørsmålet er hvor lenge manager Mikel Arteta sitter trygt hvis dette fortsetter. Sist helg tapte de 1-2 borte mot et godtgående Everton-lag, lagets fjerde tap på de fem siste. De har nå sju kamper uten seier (0-2-5) og har ikke vunnet siden Manchester United ble slått på Old Trafford 1. november. Tirsdag røk de også ut av ligacupen, 1-4 hjemme mot Manchester City. De ligger på 15. plass med 14 poeng (4-2-8) og har nå fire poeng ned til Fulham under streken! Gabriel er tilbake, men Xhaka soner og Partey er ute med skade. Aubameyang har også stått over de to siste kampene på grunn av skade og det er usikkert om han rekker denne.

Chelsea hadde få problemer med å vinne lokaloppgjøret hjemme mot West Ham mandag (3-0) og tok med det sin første seier etter to tap på rad før det. Frank Lampards menn ligger dermed på 5. plass med 25 poeng, seks bak Liverpool som topper til jul. De vant her 2-1 for ganske så nøyaktig ett år tilbake i tid, men må trolig klare seg uten trioen Chilwell, James og Ziyech i denne.

Arsenal ser ikke bra ut om dagen, så vi gir Chelsea tipset. B.

