- Arteta var ikke rett mann. Denne mannen burde tatt over Arsenal

Arsenal har kun tatt 14 poeng på de 13 første kampene. Det er den dårligste ligastarten på 46 år. Mikel Arteta er under press, og vi tror Everton vil gjøre situasjonen verre for ham.

Arsenal opplever sin verste start på Premier League noen sinne. Laget fra Nord-London ligger kun fem poeng over Fulham som er under nedrykksstreken, og kritikken hagler mot både dem som er på og utenfor banen på Emirates Stadium.

Den tidligere Arsenal-spilleren William Gallas er en av flere som stiller spørsmålstegn ved ansettelsen av Mikel Arteta. Han mener en klubblegende i Arsenal burde tatt over the Gunners.

- Mikel Arteta var aldri det rette valget for Arsenal, og the Gunners burde heller hentet Patrick Vieira tilbake til klubben, sa William Gallas til Goal.com.

- Patrick har mer erfaring enn Mikel. Han har vært manager for lag i USA, og han har ledet Nice. Så da Arsenal-styret valgte en ny manager, trodde jeg Patrick ville bli kontaktet. Han var kaptein hos Arsenal, og han kjenner klubben. Patrick var den riktige mannen.

- Dersom de sparker Mikel Arteta, må de erstatte ham med Patrick Vieira. Jeg er sikker på at fansen ville elske det.

Den ferske manageren, som var assistenteten til Pep Guardiola i Manchester City, tok over the Gunners i desember i fjor.

Arteta har sittet ett år i managerstolen, og han har vunnet FA-cupen og Community Shield i løpet av de siste tolv månedene. Det er ikke nok når han ikke får laget til å levere i Premier League.

Everton - Arsenal 2,35 - 3,30 - 2,80 H (spillestopp lørdag kl. 18.25)

Engelsk, Premier League. Everton har vunnet mot høytflyvende Chelsea (1-0) og Leicester (2-0) i de to siste kampene, og det har antakeligvis gjort at Goodison Park-laget har fått tilbake den selvtilliten de hadde i starten av sesongen.

Carlo Anchelottis menn ligger nå på femteplass, og de har kun fem poeng opp til ligaleder Liverpool før lørdagens kamper.

Med den formen the Toffees viser skal de klare å ta tre nye poeng mot et Arsenal-lag i krise.

180 minutter uten scoring på Goodison Park

The Gunners, som kun har vunnet én av de siste ni Premier League-kampene, har ikke klart å score de to siste gangene de har besøkt Goodison Park, og med Everton-duoen Dominic Calvert-Lewin og Richarlison i kjempeform ligger det an til en blå-blå dag på Merseyside lørdag.

Evertons midtbanespiller Alan er ute i juleperioden etter en strekkskade han pådro seg i kampen mot Leicester. Det er dårlige nyheter for the Toffees. Han har vært viktig for dem.

James Rodriguez er også på skadelisten, men han er på bedringensvei. Seamus Coleman derimot err å ha gått glipp av fem kamper.

Arsenal har flere spillere som er usikre før lørdagens kamp i Liverpool. Granit Xhaka og Gabriel er begge suspendert, mens Thomas Partey er fortsatt skadet.

Statistikken mot Everton gir Arsenal et ørlite håp. Arsenal har vunnet 34 Premier League-kamper mot Everton. Det gjør the Toffees til laget de har vunnet flest ganger mot i Premier League. Men vi tror de må vente på seier nummer 35.

Vi tror Everton tar alle tre poengene i denne kampen. Oddsen på hjemmeseier er 2,40.

