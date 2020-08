Åsane jakter opprykk til Eliteserien

Åsane er OBOS-ligaens beste bortelag.

Stjørdals-Blink har ikke vunnet etter at toppscorer Mats Lillebo ble skadet. Vi tror trønderne får problemer mot Åsane som har en sensasjonell god bortestatistikk denne sesongen.

Stjørdals-Blink - Åsane 2,40 - 3,50 - 2,45 B (spillestopp kl. 17.55)

Stjørdals-Blink - Åsane 2,40 - 3,50 - 2,45 B (spillestopp kl. 17.55)

OBOS-ligaen. Begge lagene rykket opp fra 2. divisjon før denne sesongen, og de har overrasket positivt. Stjørdals-Blink står med 14 poeng på ti kamper, og de ligger på en finfin syvendeplass. Trønderne har hatt en bra sesong så langt.

Usikker toppscorer

På hjemmebane tapte Blink serieåpningen mot Ranheim (2-3), men trønderne vant de to neste kampene mot Kongsvinger (5-2) og Strømmen (2-1). De to siste hjemmekampene mot Jerv og Sogndal har begge endt 2-2.

Toppscorer Mats Lillebo ble matchvinner mot Øygarden FK, men fikk en smell. Nå kjemper han en kamp mot klokken for å rekke matchen mot Åsane. Den tidligere Ranheim-spilleren har ikke spilt de to siste kampene, men han scoret syv mål på åtte første kampene. Han hadde fem mål på tre kamper før han ble skadet. Uten Lillebo på banen vil vertene være vesentlig svekket.

Stjørdals-Blinks Mats Lillebo scorer på straffe mot Tromsø. Her klemmes han av Tobias Hestad. Lillebo har måttet stå over de to siste kampene på grunn av en skade. Det er usikkert om han spiller mot Åsane. Foto: Rune Stoltz Bertinussen (NTB scanpix)

Åsane rykket opp på første forsøk etter nedrykket fra OBOS-ligaen, og de har imponert i comeback-sesongen. Morten Røsslands mannskap knuste tidligere Nest-Sotra-trener Steffen Landro og Sandnes Ulf 4-1 sist, og dermed klatret de opp til fjerdeplass på tabellen. Nå har oransjetrøyene fra Bergen bare fire poeng opp til Ranheim på direkte opprykk.

Imponerende bortestatistikk

Åsane er OBOS-ligaens beste bortelag. I forrige bortekamp banket de Ull/Kisa 3-0. Dermed står bergenserne med tre seire og én uavgjort på fremmed gress så langt, og etter 360 minutter med fotball på utebane har de ennå ikke sluppet inn mål. Åsane er faktisk det eneste laget i de fire øverste divisjonene som ikke har baklengsmål på bortebane.

Laget fra norde bydel i Bergen kan gå opp på tredjeplass med tre poeng i mandagens kamp i Trøndelag, og de kan med den flyten de viser akkurat nå være med å slåss om en direkte opprykksplass til Eliteserien, en playoffplass burde iallfall være innenfor rekkevidde.

Bergens-laget har vært meget gode på bortebane denne sesongen, med 3-1-0, men de har heller ikke møtt noen av topplagene. Blink har slitt i de to siste kampene uten Lillebo på banen. Spørsmålet er om han blir friskmeldt til mandagens match.

Lillebo deler toppscorertittelen i OBOS-ligaen med en Åsane-spiller. Henrik Udahl har i likhet med trønderen scoret syv ganger. Det interessante er at fem av de syv scoringene har kommet på bortebane. Vi tror bergenserne får med seg alle tre poengene fra Stjørdal. 2,45 i odds på borteseier er ok.

