Åsane snuser på opprykk til Eliteserien

Åsane rykket opp til OBOS-ligaen denne sesongen. Med seier mot Kongsvinger vil de være med å kjempe om en direkte opprykksplass.

Åsane har tapt alle bortekampene mot Kongsvinger i 1. divisjon. Vi tror den tapsrekken stopper mandag kveld.

Kongsvinger - Åsane 2,35 - 3,50 - 2,50 B (spillestopp kl. 17.55)

OBOS-ligaen. Det vil seg ikke for Kongsvinger som ligger fjerde sist med kun 13 poeng. I forrige serierunde tapte hedmarkingene 0-1 borte mot Sandnes Ulf. Det var andre kampen på rad KIL gikk målløse av banen.

Er normalt gode hjemme på Gjemselund, men har faktisk kun en seier hjemme hittil (1-2-3).

Det er usikkert hvem som står i mål hos glåmdølene. Andreas Smedplass har vist god utvikling den siste tiden, men han får hard konkurranse av den nysignerte Riffi Mandanda. Kongoleseren er lillebroren til Olympique Marseille-keeper Steve Mandanda, og var en del av Rennes-stallen i den franske toppserien sist sesong, men har stått uten klubb siden koronakrisen stoppet sesongen i Frankrike i mars.

KIL har hentet forsterkninger

Målvakten er KIL-trener Mika Lehkosuos femte signering i dette overgangsvindet. De har også hentet spissen Martin Hoel Andersen fra Øygarden. Han startet mot Sandenes Ulf sist.

Markus Aanesland er tilbake i KIL-troppen til kampen mot Åsane. Nykommerne Per-Magnus Steiring og Mac Laham kan begge få sin debut i mandagens kamp. Marlinho har dratt til tyrkisk fotball.

Åsane rykket opp fra 2. divisjon til OBOS-ligaen etter å ha vunnet mot Kvik Halden i kvaliken. Etter sterke 5-1 hjemme mot Jerv sist, er bydelsklubben fra Bergen overraskende med i kampen om opprykk til Eliteserien.

De ligger på sjetteplass med 22 poeng før mandagen serierunde, og laget har kun fem poeng opp til Ranheim på direkte opprykksplass.

Åsane har imponert på bortebane

Morten Røsslands menn har sterke 3-2-1 på bortebane. Det er bare Tromsø, Ranheim og Lillestrøm har tatt mer poeng enn bergenserne på bortebane så langt denne sesongen.

Den er ingen avklaring om brennhete Ole Didrik Blomberg. Det er flere toppklubber som snuser på høyrebacken, blant andre Brann. Alt tyder på at han spiller kampen på Gjemselund.

Kongsvinger har flere nye spillere som skal inn i laget, men det er ikke gjort over natten å få et lag samspilt. De vil trenger litt tid. KIL har vunnet de tre siste seriekampene mot Åsane på hjemmebane, men gjestene fra Bergen er i flytsonen og har en god mulighet til å ta sin første seier på Gjemselund i kveld. 2,50 i odds på Åsane-seier er ok.

