Aston Villa er Liverpools favoritt-motstander

Liverpool har tatt flere ligapoeng mot Aston Villa enn noen andre lag. Vi tror det blir tre nye poeng søndag.

Villa har kun scoret seks mål mot Liverpool på de 18 siste ligakampene på Villa Park. Liverpoo var potte tett borte mot Chelsea, og vi tror også at Villa får problemer mot Liverpool søndag kveld.

Aston Villa - Liverpool (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,00 (spilletopp kl. 20.10)

Liverpool møter sin favorittmotstander søndag kveld når de reiser til Villa Park. Merseyside-laget har tatt 307 poeng (konvertert til tre poeng per seier) mot Aston Villa i ligaen så langt. De har ikke tatt så mange poeng mot noe annet lag.

Den eneste andre klubben Liverpool har tatt mer enn 300 poeng mot er Everton. De har tatt 301 poeng mot byrivalen.

28 Premier League-seire mot Villa

De har også vunnet flere ligakamper mot Villa enn noe annet lag. Liverpool har 89 ligaseire mot laget fra Birmingham, og de har scoret hele 327 mål mot dem.

I Premier League har Liverpool vunnet 28 av 50 kamper mot Aston Villa. Ti kamper har endt uavgjort, og Villa har tolv seire. Vi tror Liverpool tar sin 29. seire mot Villa søndag.

Mohamed Salah gratuleres av Jurgen Klopp etter hat-tricket mot Leeds i seriepremieren. Foto: Shaun Botterill (AFP)

På Villa Park har Liverpool en sterk statistikk. Anfield-lagt har vunnet 14 ganger her Det er flere seire enn de har på noen annen Premier League-bane.

Ni år uten tap på Villa Park

De regjerende Premier League-mesterne har kun tapt én av de siste 19 kampene på Villa Park, og de har vunnet de seks siste i ligaen. Det siste tapet til Liverpool på bortebane mot Birmingham-klubben kom i mai 2011. Da tapte rødtrøyene 0-1.

Villa har vunnet de tre siste hjemmekampene. Sist de klarte det var under Martin O’Neill i oktober 2007. Da tok de fire seire på rad. Villa er faktisk det eneste laget som ikke har sluppet inn mål i toppdivisjonen denne sesongen, men de har kun spilt to kamper så langt. De vant 1-0 mot Sheffield United og 2-0 mot Fulham. Vi tror at Liverpool blir det første laget som scorer mot Villa denne sesongen.

Villa har kun ligget under til pause i én av de siste tolv ligakampene. Det taler for et U/B-spill, men statistikken mot Liverpool viser at Villa har ligget under i fire av de fem siste hjemmekampene i ligaen mot Liverpool. Rødtrøyene ledet også til pause i ni av 19 bortekamper sist sesong.

Vi tror Jürgen Klopps menn går til pause med ledelse og vinner etter 90 minutter. B/B-spillet gir 2,00 i odds. Spillestopp er klokken 20.10.

