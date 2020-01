Aston Villa har mer enn nok med å overleve i Premier League

Aston Villa må konsentere seg om å overleve i Premier League, og da kommer FA-cupen i annen rekke.

Det er en herlig sportshelg vi har foran oss. I England er det tradisjonen tro 3. runde i FA-cupen som spilles den første helgen i januar. Både la Liga og Serie A starter opp igjen denne helgen etter 14 dagers julepause, mens det er cup i Frankrike. Tour de Ski har sin nest siste etappe med sprint for både kvinner og menn. Det er også klart for det tredje rennet i den tysk/østerrikse hoppuka. I tillegg er det verdenscup slalåm for kvinner og menn i Zagreb. På hockeyfronten er det semifinaler i junior-VM og noen kamper i SHL. I NHL spilles det fem kamper lørdag kveld og sju kamper natt til søndag.

Fulham - Aston Villa (spillestopp kl. 1555)

Dette er reprise av playoff-finalen i 2018. Den gangen vant Fulham mot Aston Villa og tok seg til Premier League. Livet i toppdivisjonen ble kortvarig for London-klubben, og etter en sesong i Premier League rykket the Cottagers ned igjen, mens Villa rykket opp.

Før lørdagens FA-cupoppgjør er Villa i Premier League, mens Fulham har stø kurs mot playoffen for tredje gang på fire sesonger. Det er lite som skiller dem før lørdagens kamp. Villa er på plassen like over nedrykksstreken, mens Fulham er i toppen av Championship, og de er faktisk favoritter til å gå av med seieren i denne kampen.

The Cottagers er muligens favoritter hos Norsk Tipping, men de har trøblet litt i desember. I forrige serierunde tapte Fulham 1-2 mot Reading Det var det fjerde tapet deres på de syv siste kampene. De svake resultatene skyldes delvis skadesituasjonen. Manager Scott Parker ligger an til å mangle så mange som syv spillere lørdag. Midtbanespillerne Tom Cairney og Josh Onomah er usikre, og det er lite sannsynlig at han vil bruke halvskadde spillere her. Harry Arter, Harrison Reed og Kevin McDonald er definitivt ute. Det betyr at unggutter som 19-åringen Matt O’Riley kan få sjansen.

Fulham har fortsatt sterke angrepsspillere i Aleksandar Mitrovic, Ivan Cavaleiro, Anthony Knockaert og Bobby Reid. De er alle ventet å få spilletid i denne kampen, og kan lage mye kvalme for Villa.

Villa-manager Dean Smith la ikke skjul på at Premier League er viktigst for dem på pressemøte før FA-cupoppgjøret i London, og det betyr antakeligvis at han vil hvile sentrale spillere, noe som vil svekke laget som fra før har skader på nøkkelspillere som Wesley og McGinn. Villa har kun vunnet to av elleve bortekamper i ligaen, og vi tror de får en tøff ettermiddag på Craven Cottage. Hjemmeseier gir 2,00 i odds. Det fungerer greit som singelspill, men vi bruker den i en dobbel sammen med Reading.

Reading FC - Blackpool (spilestopp kl. 1555)

Reading slet i starten av sesongen, men etter at klubbens sportsdirektør Mark Bowen tok over som manager har London-klubben vist fremgang. The Royals har kun tapt én av de siste åtte kampene, og de står nå med fire strake seire på rad i Championship, hvor de har slått flere brukbare lag. Reading slo Derby 3-0 hjemme på Madejski Stadium 21. desember, deretter vant de 1-0 mot QPR på Boxing Day. I de to siste kampene har de vunnet borte mot henholdsvis Preston North End (0-2) og Fulham (1-2). Det virker som Bowen har grepet tak i forsvarsspillet. For defensivt har de fremstått som et helt nytt lag de siste ukene. The Royals har kun sluppet inn ett mål på de fem siste kampene.

Mens Reading har brukt julen til å klatre på tabellen, har Blackpool stupt på tabellen i League One. Simon Grayson’s menn lå inne på playoffplass i midten av desember, men er nå på tiendeplass. Blackpool står uten seier i de fem siste kampene, og de har tapt tre av de fire siste. Samtlige kamper er tapt med ett måls margin, så de er ikke et enkelt lag å slå. Problemet er at de sliter offensivt. The Seasiders har bare scoret tre mål på de fem siste kampene. Det lover ikke bra før turen til Madejski.

Mot et League One-lag som ikke har imponert i de siste kampene, virker det som Reading har gode muligheter til å ta seg videre i FA-cupen.

Lørdagens dobbelttips er Fulham + Reading. Denne kombinasjonen gir flotte 3,59 i odds.