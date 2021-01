Aston Villa kan måtte stille med U23-laget mot Liverpool

Jürgen Klopp har tidligere nedprioritert FA-cupen, men et stort smitteutbrudd hos Aston Villa gjør at vi tror Liverpool skal ta seg videre til fjerde runden.

For mange er FA-cupen utdatert, og den blir bare sett på som en forstyrrelse for Premier League og Champions League. For alle andre er turneringen en mulighet til å vinne et trofé i en av fotballhistoriens mest prestisjefylte konkurranser.

For Jürgen Klopp har turneringen vært det førstnevnte.

Husk at Klopp ga alle seniorspillerne og hele trenerstaben fri i omkampen i fjerde runden i FA-cupen mot Shrewsbury Town sist sesong, Liverpool stilte til den kampen med et U23-lag.

Den sene seieren mot Shrewsbury, som fulgte opp den store triumfen mot Everton i den tredje runden, bød på to av de mest minneverdige Anfield-øyeblikkene sist sesong.

Klopps stemoderlige behandling av turneringen forklarer hvorfor Liverpool ikke har kommet lenger enn til femte runden på fem forsøk under hans managerperiode på Merseyside.

Aston Villa - Liverpool 2,90 - 3,40 - 2,05 B (spillestopp fredag kl. 20.40)

Etter en vanskelig juleperiode og en sesong preget av gjentatte skader på sentrale spillere, vil Klopp antakeligvis rotere på laget før fredagens kamp i tredje runden i FA-cupen mot Aston Villa.

Med fire dager siden 0-1-tapet mot Southmpton og ni dager til neste kamp hjemme mot Manchester United, er det rikelig med mulighet til å stille med et sterkt lag på Villa Park. Det er flere av benkesliterne som kan få sjansen fredag. Blant andre Takumi Minamino.

Caoimhin Kelleher får trolig sjansen i mål, Neco Williams spiller på høyrebacken, mens skadesituasjonen i midtforsvaret kan gjøre at Rhys Williams og Nat Phillips blir midtstopperparet.

I et forsøk på å gjenopplive den offensive slagkraften kan det være behov for å forsterke laget andre steder, ikke minst på midtbanen.

Både Thiago Alcantara og Alex Oxlade-Chamberlain vil antakeligvis ha godt av ekstra spilletid etter å ha vært ute med skader i ukesvis.

Skifter Klopp strategi?

Det kan hende Klopp vil starte med én eller flere av trioen Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mane. Det er sikkert de som vil peke på skaden til Diogo Jota mot FC Midtjylland i desember som en grunn til ikke å stille med førstelagsspillere på Villa Park.

Men det var en ubetydelig kamp i Champions League, en kamp hvor resultatet ikke gjorde noe forskjell. Fredagens kamp er en FA-cup-kamp. Den som vinner går videre til fjerde runden.

Et tap vil ødelegge en mulighet for Liverpool til å vinne et trofé denne sesongen, og det vil legge ytterlige press på et lag som har svingt voldsomt i prestasjonene denne sesongen.

Med det i tankene, er det en mulighet for at Klopp gjør noe annet enn det har tidligere ar gjort i laguttakene til kampene i FA-cupen. Han vil for alt i verden unngå en ydmykelse lik den han opplevde i oktober på Villa Park.

Da tapte Liverpool 2-7 mot Aston Villa i Premier League. Etter å ha vært ubeseiret i fem kamper på rad, tapte Villa på Old Trafford sist helg.

Villa rammet av koronautbrudd

Mandag kom en ny nedtur for Villa da flere i støtteapparatet og en rekke spillere har testet positivt for koronaviruset.

Aston Villa kom med en uttalelse torsdag ettermiddag at klubbens treningsanlegg er stengt etter at enda flere testet positivt i den andre testrunden torsdag, og førstelagets trening før FA-cupoppgjøret mot Liverpool ble avlyst.

Klubben sier at det torsdag kveld er samtaler mellom det medisinske støtteapparatet, Premier League og FA. Villa forteller ifølge Birmingham Mail at flere av lagets stjernespillere er blant de som har testet positivt.

Villa kan til tross for smitteutbruddet bli tvunget til å spille med U23-laget, som ikke har trent sammen med Premier League-laget.

Birmingham Mail skriver torsdag at Dean Smith har laget en plan for hva de skal gjøre om de må stille med U23-laget. Til sammenligning vil Derby County stille med et svekket lag som består av U19- og U23-spillere mot Chorley lørdag etter at Wayne Rooneys lag er rammet av et tilsvarende smitteutbrudd.

Dersom Villa må stille med et svekket lag i fredagens kamp vil Liverpool være store favoritter. 2,05 i odds på Liverpool-seier er et bra spill i så måte.

