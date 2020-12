Athletic Bilbao best i Baskerland

Det er duket for et herlig baskerderby på nyttårsaften når Athletic Bilbao tar imot Real Sociedad.

Det er forståelig nok ikke allverdens til fotballkamper som spilles på nyttårsaften. Men i La Liga er det to kamper på menyen, det klart mest interessante er baskerderbyet mellom Athletic Bilbao - Real Sociedad.

Athletic Bilbao - Real Sociedad H 2,85 (spillestopp torsdag kl 13.55)

Athletic Bilbao innledet sesongen med tre tap på de fire første seriekampene, men har kommet seg etterhvert. Sterkt bortepoeng mot Villarreal sist (1-1) komfortabel 2-0 seier hjemme mot nyopprykkede Huesca nest sist. Ligger på 11. plass i La Liga med 18 poeng på 15 spilte kamper, men har ikke mer enn seks poeng opp til Barcelona på 6. plass, og har i tillegg en kamp mindre spilt. Som vanlig sliter Athletic Bilbao på bortebane, kun en seier er det blitt på sesongens ni første bortekamper (1-3-6). Hjemme på San Mames leverer Bilbao alltid vesentlig bedre og fire av de seks spilte hjemmekampene denne sesongen er vunnet. Manager Gaizka Garitano kan mønstre mer eller mindre skadefritt mannskap.

Real Sociedad har mistet formen

Real Sociedad åpnet sesongen strålende og stod med 7-2-1 på sine ti første seriekamper. Siden har moroa tatt slutt og på de seks siste seriekampene, har det kun blitt tre poeng på Real Sociedad (0-3-3). Og etter tre strake poengdelinger, kommer laget nå fra tre strake tap. Tredje sist 1-2 tap borte for Barcelona, deretter 1-2 tap borte for Levante og to dager før julaften ble det 0-2 tap hjemme for Atletico Madrid. Har dermed falt ned til 3. plass med sine 26 poeng på totalt 16 kamper og har også spilt flest kamper av topplagene. Mikel Oyarzabal er friskmeldt, mens Adnan Januzaj og Luca Sangelli er skadet.

Norsk Tipping har satt Real Sociedad til favoritt i torsdagens kamp, men det kjøper vi ikke. Athletic Bilbao vant 2-0 i tilsvarende kamp forrige sesong og har i tillegg vist klart oppadgående form i det siste. 2,85 på hjemmeseier er klart i overkant og spilles.

