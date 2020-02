Athletic Bilbao blir Ødegaards finalemotstander i Copa del Rey

Athletic Bilbao er favoritt til å møte Real Sociedad og Martin Ødegaard i finalen av Copa del Rey. I kveld er det første semifinale mellom Athletic og Granada.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips: Fyldig langoddsprogram i dag - sjekk våre analyser

Tippetips: Championship og skotsk Premiership på midtukekupongen

Oddsdobbel: Athletic Bilbao skal til finale i Copa del Rey

Oddsingel håndball: FyllingenBergen kan overraske i Trondheim

V75 Bjerke/Forus: Se ukens V75-sendinger gratis på Nettavisen

VM i skiskyting: Se programmet for VM i Anterselva i februar

Det er et variert langoddsprogram denne onsdagen, hvor det største høydepunktet er er første oppgjør i Coppa Italia-semifinalen mellom Inter og Napoli på San Siro. I tillegg spilles de seks siste kampene midtukerunden i Championship og det er også full rulle i skotsk Premiership. Det er cupkamper i Spania, Frankrike, Nederland og Tyrkia. Ellers er det en del håndballkamper fra Rema 1000-ligaen for kvinner og menn, det er ishockey fra blant annet Finland, Tsjekkia og Tyskland. Natt til torsdag spilles det tre kamper i NHL.

NB! Onsdag er det ca 43 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Athletic Bilbao - Granada H 1,65 (spillestopp kl 20.55)

Semifinale i Copa del Rey og her spilles det hjemme/borte. Barcelona har vært i finalen de seks foregående sesongene, men sist torsdag røk de ut etter å ha tapt 0-1 borte mot Athletic Bilbao. Seiersmålet kom tre minutter på overtid. Like bra har det definitivt ikke gått for Athletic Bilbao i La Liga den siste tiden. Baskerne er faktisk uten seier på sine åtte siste seriekamper (0-5-3). Ligger på 9. plass med 31 poeng og har åtte poeng opp til Atletico Madrid på den gjeve 4. plassen. Pussig nok kom den forrige ligaseieren til Athletic i hjemmemøtet mot Granada. Det var 1. desember. Iker Muniain ble utvist i søndagens bortekamp mot Real Sociedad i La Liga, men soner ikke for denne i Copa del Rey. Kun Oscar de Marcos er ute med skade.

Granada tok seg til semifinale etter å ha slått Valencia 2-1. Måtte i likhet med Athletic Bilbao ha ekstraomganger for å ta seg videre både fra 16-delsfinalen og åttedelsfinalen. Har klart seg flott etter opprykket til la Liga foran denne sesongen og ligger på 10. plass med 30 poeng. Hele 22 av de poengene er tatt på hjemmebane (7-1-3). Borte er åtte av tolv kamper tapt (2-2-8). Quini, Neyder Lozano og Fede Vico er fortsatt ute for Granada.

1,65 på hjemmeseier er vel ikke mer enn det må være, men bortesvake Granada skal være overkommelige for Athletic Bilbao. Det er dog vel snaut for et singelspill, så vi kombinerer.

Klikk her for å levere dette spillet

Reading - West Bromwich B 1,95 (spillestopp kl 20.55)

Flotte 4-4-2 på de ti siste seriekampene for Reading som faktisk har spilt 1-1 i fire av sine seks siste seriekamper. Lørdag ble det 1-1 hjemme mot Hull, mens det også ble 1-1 borte mot Cardiff helgen før. Ligger på 16. plass med 39 poeng, før midtukerunden er det ti poeng ned til Wigan på nedrykksplass, mens det er 11 poeng opp til playoff. Moderate 6-2-7 på hjemmebane. Chris Gunter, Matt Miazga, Lucas Joao og Lucas Boye er ute med skader.

West Bromwich skaffet seg en luke på fire poeng ned til 2. plassen etter helgens serierunde. Etter å ha kun tatt to poeng på fem kamper, har West Bromwich kommet seg tilbake på vinnersporet med to strake seire. Forrige lørdag ble det 2-0 seier hjemme mot Luton, mens laget søndag tok en sterk 2-0 seier borte mot hjemmesterke Millwall. Solide 9-5-2 på bortebane. Nyankomne Kamil Grosicki får trolig plass fra start. Kieran Gibbs og Grady Diangana er eneste spillere ute.

0-0 i tilsvarende kamp på Madejski Stadium i fjorårssesongen. Ettersom Leeds på 2. plass kun fikk med seg ett poeng borte mot Brentford tirsdag og Nottingham Forest tapte sin hjemmekamp mot Charlton, vil West Bromwich med seier i kveld, minimum få et forsprang på seks poeng ned til 3. plassen (Fulham på 3. plass spiller også i kveld). Vi tror Albions griper muligheten. Oddsen på borteseier er 1,95 og det er godkjent. Kombinert med seier til Athletic Bilbao gir dette en totalodds på 3,22.

Klikk her for å levere dette spillet