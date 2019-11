Atletico sikrer avansement i Champions League i kveld

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram byr på åtte kamper i Champions League. Storklubber som Manchester City, Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid og Tottenham skal i ilden. Ellers spiller det flere kamper i Rema 1000-serien i håndball for menn og kvinner, og det er også håndballkamper fra Danmark, Sverige og i Champions League på oddsprogrammet. Natt til onsdag er det hele seks kamper i brasiliansk Serie A og det er flere kamper fra NHL i ishockey.

Bayer Leverkusen - Atletico Madrid - pause/fulltid U/B - 5,75 (spillestopp kl. 20.55)

I gruppe D har Juventus og Atletico Madrid full kontroll. Begge lagene har tatt syv poeng, og begge kan være klare for avansement om resultatene går deres vei i onsdagens kamper. For Juventus er det enkelt. Siden de møter Lokomotiv, som har tre poeng, vil de være klar for åttendedelsfinalene med seier i Russland. For Atletico er det litt mer komplisert. Spanjolene må vinne og samtidig må Lokomotiv tape. Dersom det skjer, er Lokomotiv falt av lasset.

Leverkusen står uten poeng etter tre kamper, og det skal en sensasjonell snuoperasjon til for at de skal kunne gå videre. Det er mulig, men svært lite sannsynlig.

Bayer Leverkusen innledet med et skuffende 1-2 tap hjemme for Lokomotiv Moskva og deretter ble det 0-3 tap borte for Juventus. De holdt lenge stand i Madrid for 14 dager siden, men Alvaro Morata satte inn seiersmålet for Atletico tolv minutter før slutt.

Tre strake tap i Champions League

Leverkusen har ikke hatt noen god sesong så langt, og selv om det er en svært jevn 1. Bundesliga denne sesongen, ligger de helt nede på tiendeplass. De har tatt 15 poeng, som er syv poeng bak serieleder M'gladbach. De har ikke vunnet noen av de fire siste kampene, og de har kavet fælt i Champions League. De svake resultatene gjør at selvtilliten er på et lavmål.

Atletico på sin side kan sikre en plass i åttendedelsfinalen hvis de vinner mot Leverkusen og at de samtidig får gode nyheter fra Russland. Det burde vær motivasjon i massevis for spanjolene.

De har fått en grei start på La Liga, hvor de ligger på fjerdeplass med 21 poeng. De har kun tapt én av de første tolv kampene, men halvparten av kampene deres har endt uavgjort.

Leverkusen har ikke scoret

Atletico er også et vanskelig lag å slå i Europa. Statistikken viser at de kun har tapt tre av de tolv siste bortekampene i Champions League, hvorav fire er vunnet. Nå møter det et Leverkusen-lag som ennå ikke klart å score i Champions League. Det eneste målet til Leverkusen så langt i turneringen kom på et selvmål.

Leverkusen-sjefen Peter Bosz må klare seg uten Lars Bender og Daley Sinkgraven. Begge er ute med skader. Også Diego Simeone mangler viktige spillere. Midtstopperen Stefan Savic, høyreback Sime Vrsaljko og det portugisiske vidunderbarnet Joao Felix er alle på skadelisten. Jose Gimenez ligger også an til å miste onsdagens kamp.

Det har stått uavgjort til pause i syv av de ni siste gruppespillkampene til Atletico. I fire av de første syv hjemmekampene til Leverkusen. Det gjør at jeg tror det også kommer til å stå uavgjort etter de første 45 minuttene på BayArena. Leverkusen satse mer fremover på hjemmebane enn de gjorde i Madrid. Det tror jeg vil gi Atletico muligheter utover i kampen. Spanjolene møter et svekket tysk lag, og jeg tror de har en fin mulighet til å ta alle poengene i Tyskland. Oddsen på U/B-spillet er 5,75. Det er absolutt spillbart.

