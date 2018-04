Atletico skal passe seg mot Betis

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsmeny er finfin, og det finnes mange spillbare objekter. Det spilles seks kamper i Eliteserien og tre i Premier League. Den andre semifinalen i Fa-cupen går av stabelen klokken 16:00. Videre kjører Laliga, SerieA og Bundesliga på med kamper denne søndagen.

Atletico Madrid - Real Betis (0-1) B 2,20 (Spillestopp 20:40)

Diego Simeone sine gutter har 2-1-2 på de siste fem seriekampene. Det har vært mye fokus på Europa League og mange kamper å spille for hjemmelaget. Laget fra Madrid gikk på et meget stygt tap mot Real Sociedad på torsdagen. De ble rett og slett knust 3-0. Fire dager etter kveldens kamp skal Atletio sette snuten mot England og spille semifinale i Europa League mot Arsenal. De ligger i øyelikket på en meget fin andreplass i ligaen, men tar trolig ikke igjen Barcelona, som leder serien. Derfor tror vi kveldens kamp blir preget av dårlig tempo og mye balltrilling.

Real Betis har virkelig funnet formen den siste tiden, og har altså vunnet sine seks siste seriekamper. Det er en utrolig statstikk. I disse seks kampene, har de vunnet tre bortekamper. I kveld møter dem et av ligaens beste lag, men med den formen Betis viser for tiden kan de vinne kveldens kamp. Tilsvarende oppgjør før jul endte med 0-1 seier til Atletico, men Betis var fullt på høyde hele kampen gjennom.

Vi tror ikke Atletico vinner denne kampen med mer enn to mål, og finner (0-1) B til 2,20 meget spillbart.

Viking - Åsane H 1,40 (Spillestopp 17:55)

I mange år var det utenkelig at Viking skulle ta imot Åsane til seriekamp på Viking stadion. Etter nedrykket i fjor har vertene samlet seks poeng på de første tre kampene, mens gjestene står på fire poeng så langt.

Viking som rykket ned i fjor, ønsker naturlig nok å gjøre oppholdet i Obos-ligaen så kort som mulig. To fine borteseire mot Kongsvinger og Tromsdalen tydet på at laget er i rute. Nedturen kom i 0-2 tapet hjemme for Mjøndalen, der laget var veldig svake for dagen. Vi tror ikke Viking på noen måte spaserer tilbake til Tippeligaen. Vi tror dog laget vil henge med i toppen.

Åsane startet bra med 3-1 over Nest Sotra. Deretter tapte laget klart 0-3 mot Strømmen, før det ble 1-1 hjemme på Myrdal stadion mot Ham Kam. En grei start har det vært for Åsane. Laget vant bare to av 15 på bortebane i fjor og vil nok slite på fremmed gress igjen.

Real Betis er i en meget god stim for tiden, og jeg tror på ingen måte at de er sjanseløse, selv mot Atletico. Derfor er (0-1) B et deilig spill. Vi kombinerer dette med Viking-seier og får en totalodds på 3,08.