Åtte mann kjemper om å møte Magnus Carlsen til tittelkamp

I tre uker skal åtte av verdens fremste sjakkspillere konkurrere om å få møte Magnus Carlsen til tittelkamp. Turneringen ser du her.

Koronaviruset skaper enorme utfordringer for sport og idrett verden over og tirsdag ble det kjent at fotball-EM utsettes til 2021. I tillegg er det utsettelser og innstillinger over en lav sko innen sportens verden.

Men fortsatt er det litt som skjer. Både i Tyrkia og i Russland er det spill i øverste fotballdivisjon og i Sør-Amerika er det fremdeles spill i noen ligaer.

Også i sjakkens verden er det restriksjoner, men i Jekaterinburg i Russland spilles det kandidatturnering. Kirill Alekseenko, Jan Nepomnjasjtsjij, Anish Giri, Wang Hao, Fabiano Caruana, Ding Liren, Aleksandr Grisjtsjuk og Maxime Vachier-Lagrave skal i tre uker sitte nærmest innesperret på luksushotellet Hyatt Regency. I løpet av tre uker, skal det kåres en vinner og i slutten av desember skal denne vinneren møte Magnus Carlsen til tittelkamp.

Turneringen skal foregå uten publikum og deltagere og dommere skal sjekkes av sykepleier før spillet starter. Magnus Carlsens forrige VM-motstander Fabiano Caruana er den største favoritten, mens kineseren Ding Liren er den nest største favoritten, men de seks øvrige er også karer som vet å kunne "flytte" en sjakkbrikke.

Det er fire kamper som skal spilles onsdag. Norsk Tipping har odds på alle kampene og i motsetning til fotball, ishockey og håndball det uavgjortoddsene er høye, er remis stort sett alltid "favoritt" i sjakk.

