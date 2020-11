Aubameyang og Gabon ladet opp med å sove på flyplass

Gabon fikk en dårlig velkomst av Gambia på flyplassen søndag. Det tror vi det gambiske landsaget får svi for på fotballbanen.

Gabon var strandet på flyplassen i Banjul, hovdstaden i Gambia, i flere timer sent søndag kveld, og flere spillere måtte sovet på gulvet.

Arsenal-kaptein Pierre-Emerick Aubameyang delte på Twitter den dårige mottakelsen Gabon-laget fikk av Gambia før den viktige Afrikamesterskapet-kvaliken. Patrice Neveus menn skal spille mot det Vestafrikanske-landet i Bakau mandag ettermiddag.

Ved ankomsten ble Gabon-laget forsinket på flyplassen fordi passene ti spillerne ble beslaglagt, selv om de kunne fremvise negative koronatester til myndighetene på flyplassen. Klokken fire natt til mandag var Gabon-spillerne fortsatt på flyplassen, og en sint Aubameyang nølte ikke med å dele sin frustrasjon over måten de ble behandet på.

De forlot først flyplassen i Banjul klokken fem på natten.

- Dette vil ikke virke demotiverende på oss, men folk må få vite dette, og særlig CAF (Det afrikanske fotbaforbundet). I 2020 vil vi at Afrika skal gå fremover, og dette ikke måten å gjøre det på, tweetet Aubameyang.

Arsenal-angriperen Pierre-Emerick Aubameyang er den største stjernen i Gabon-laget som møter Gambia i Afrikamesterskapet-kvaifiseringen mandag ettermiddag.

Gambia - Gabon 2,45 - 2,55 - 2,90 B (spilestopp kl. 16.55)

Afrikamesterskapet, kvalifisering gruppe D. Gabon topper gruppe D etter at de slo Gambia 2-1 hjemme torsdag. Lagets to største profier Denis Bouanga, som spiller i franske Saint-Etienne, og Arsenal-stjernen Pierre Emerick Aubameyang tok ansvar og scoret ett må hver.

Gjestene står med syv poeng foran mandagens kamp, tre poeng foran Gambia som er nummer to. Kongo-Kinshasa, som har den tidigere Premier League-profilen Yannick Bolasie på laget, ligger på tredjeplass med tre poeng. De har spilt uavgjort i ale tre kampene så langt. Helt på bunn er Angola med kun ett fattig poeng.

Gambia-spillere i Serie A

Vertene jakter revansj mandag, men det blir ikke enkelt mot gruppelederne. Gabon har et sterkt lag med flere spillere holder til de største ligaene i Europa, og de viste i den første kampen at de har kvalitet i alle ledd på banen. I tillegg til allerede nevnte Aubameyang og Bouanga, har Gabon også Dijon-duoen Bruno Ecuele Manga and Didier Ndong.

Gambia har også spillere i flere som matches på et høyt nivå i europeisk fotball. Musa Barrow og Ebrima Colley holder begge til i Serie A. De er Atalanta-spillere, men er utlånt til henhodsvis Bologna og Hellas Verona denne sesongen. Omar Colley er også i Italia. Han er lagkamerat med nordmennene Morten Thorsby og Kristoffer Askidsen i Sampdoria.

Gabon skal likevel være det beste laget. The Panthers, som er kallenavnet til Gabon, klarte ikke å kvalifisere seg for mesterskapet i Egypt i 2019, men de vil ta et langt skritt på veien til Afrikamesterskapet med tre poeng mot Gambia.

Vi tror den dårlige velkomsten i Gambia bare har motivert Aubameyang og resten av Gabon-spillerne. 2,90 i odds på Gabon-seier er verdt å prøve.

